Hvis man spørger en af de førende eksperter på området, er der risiko for, at tv-seerne ender med at falde i søvn under dette års Melodi Grand Prix.

»Eller bliver nødt til at drikke en meget stor mængde gin & tonic for at komme igennem alle sangene.«

Ordene kommer fra den svenske Aftonbladet-journalist Torbjörn 'Tobbe' Ek - og han er ikke ligefrem begejstret for det felt, der lørdag aften skal på scenen under det danske Melodi Grand Prix.

Et felt, der samtidig skal dyste om forhåbentligt at kunne bryde den forbandelse, der har hvilet over os siden 2019, som er det seneste år, hvor en dansk sang rent faktisk formåede at komme i finalen under den internationale del af sangkonkurrencen, Eurovision.

Torbjörn 'Toppe' Ek er journalist på Aftonbladet og mangeårig Eurovision-ekspert. Foto: Aftonbladet Vis mere Torbjörn 'Toppe' Ek er journalist på Aftonbladet og mangeårig Eurovision-ekspert. Foto: Aftonbladet

Men efter en gennemlytning af årets otte danske sange er Torbjörn 'Tobbe' Ek, der er mangeårig Melodi Grand Prix-kommentator i Sverige - som notorisk klarer som godt i konkurrencen - og en af landets førende eksperter på Eurovision, ikke ligefrem optimistisk.

Snarere tværtimod.

»Nu har jeg lyttet til de danske bidrag, og det slår mig, at det danske Melodi Grand Prix lider af samme problem som fiaskoprojektet 'American Song Contest', hvor man forsøgte at genskabe Eurovision i USA og lade staterne konkurrere mod hinanden,« siger han med henvisning til den amerikanske pendant af sangkonkurrencen, der blev en enlig svale i 2022 efter en dårlig modtagelse.

Torbjörn Ek forklarer, at det ikke er fordi, der er noget galt med selve sangene.

De optræder i dansk Melodi Grand Prix 2024 Sang 1: Saba Lykke Oehlenschlæger – 'Sand' Sang 2: Stella – 'Sign Here' Sang 3: Chu Chu – 'The Chase (Zoom Zoom)' Sang 4: Basim – 'Johnny' Sang 5: Roseelu – 'Real Love' Sang 6: UBLU – 'Planetary Hearts' Sang 7: Janus Wiberg – 'I Need Your Love' Sang 8: Aura Dione – 'Mirrorball of Hope'

»De er kompetente, velskrevne, helt okay. Men der er ikke noget, der griber dig. Og det er det, der førte til fiaskoen i USA,« siger han.

»For at få succes i en tv-konkurrence som denne, skal der være noget, som man både kan elske og hade. Ikke bare synes, det er okay.«

Videre vurderer Eurovision-eksperten, at de sange, der 'gør ondt', ofte også har de kvaliteter, der gør, at man kan blive forelsket i dem.

»Sådan en sang får måske nogle til at skifte kanal, når den kommer i radioen, men dem, der kan lide den, vil kunne lide den endnu mere og måske endda elske den,« forklarer Torbjörn Ek:

Her ses et billede fra præsentationen af årets otte bidrag til det danske Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra præsentationen af årets otte bidrag til det danske Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Den slags sange mangler i (det danske, red.) Melodi Grand Prix.«

I et forsøg på at bryde forbandelsen har man fra DRs side i år satset på at finde sange, som man kan forelske sig i med det samme.

»Men helt ærligt, så virker det ikke, som om det er lykkedes,« lyder den hårde dom fra den svenske ekspert, som blandt andet har følgende kommentarer til årets otte sange efter en enkelt gennemlytning - dog med understregning af, at han ikke har set nogen liveoptrædener eller sceneshows endnu:

»Aura Dione havde lidt en 'Løvernes Konge'-følelse med sine afrobeat-elementer, og det var lidt sjovt, at hun lavede en version af 'Mirror, mirror on the wall' (en ikonisk sætning fra Snehvide - Aura Dione synger i sin sang 'Mirror, mirror on the ball', red.).«

»Basims sang var lidt uventet for mig, da jeg kun har hørt ham i Eurovision (han deltog med sangen 'Cliche Love Song' i 2014, red.). Men en singer-songwriter-sang med en tragisk historie, nej, det er normalt ikke vejen til succes i Eurovision.«

»Jeg kan ikke huske en tone af Chu Chu, Janus eller RoseeLu.«

»Stella har et smittende og effektivt omkvæd, men minder mig om det meste af det, Danmark har sendt de seneste ti år.«

»UBLU er også noget, vi har set og hørt tusind gange før i Eurovision uden nogen større succes.«

»Den sang, jeg bedst kan lide, er Sabas 'Sand', men jeg vil blive overrasket, hvis den overhovedet kommer i top ti i Eurovision.«

Skal Torbjörn 'Tobbe' Ek komme med et råd, så er det, at DR skal vælge sange, der bliver hits i Danmark.

Her ses et billede fra præsentationen af årets otte bidrag til det danske Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra præsentationen af årets otte bidrag til det danske Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ligesom Fyr & Flammes sang 'Øve os på hinanden', som de stillede op med i 2021.

En sang, som den svenske ekspert var »meget skuffet« over ikke kom med i finalen under Eurovision det år.

»Det vigtigste for at få succes i Eurovision, er først at få succes herhjemme. Det skal være sange, der fanger tv-seerne, går til tops på hitlisterne og bliver rigtige hits,« siger Torbjörn 'Tobbe' Ek:

»Og for at finde de sange skal man turde udfordre sig selv. Ikke bare vælge de kompetente, dygtige, velskrevne sange, som bare er okay. For så får man ikke nogen hits.«

I stedet skal det ifølge Torbjörn Ek være »lidt skurrende«:

»Kom med noget skørt. Sørg for at inkludere sange fra en bred vifte af genrer. For som det er nu, tror jeg, at tv-seerne vil falde i søvn i løbet af aftenen. Eller bliver nødt til at drikke en meget stor mængde gin & tonic for at komme igennem alle sangene.«

