Klaus Kjellerup er færdig som kapelmester i bandet 'Danser med drenge', efter han på Twitter har skrevet: 'Det er ikke russerne, der bomber i Ukraine. Det er ukrainske nazi-terrorgrupper'.

Udtalelser, han fredag eftermiddag sagde, han ville ønske, han aldrig havde skrevet. Kjellerup understregede også, at 'han ikke er fan af Putin'.

Det er dog ikke første gang, han har taget nogle voldsomme kampe på de sociale medier. Men de nye påstande om krigen i Ukraine er naturligvis ikke korrekte.

Derfor har B.T. talt med Michael Bang Petersen fra HOPE-instituttet, der forsker i konspirationsteorier, for at finde frem til, hvordan disse misinformationer opstår.

»Det her er en meget god illustration af, hvordan misinformation spredes. Det her er jo en person, som også har været skeptisk over for håndteringen af corona i meget høj grad. Det system betyder nu, at der også er en skepsis mod de officielle informationer, der er omkring Ukraine-invasionen,« siger Michael Bang Petersen.

Rie Rasmusen tager skarpt afstand fra 'Danser med Drenge'-kollegaen Klaus Kjellerup. Foto: Claus Bech Vis mere Rie Rasmusen tager skarpt afstand fra 'Danser med Drenge'-kollegaen Klaus Kjellerup. Foto: Claus Bech

Han forklarer, at man ikke bare begynder at tro på misinformation fra den ene dag til den anden.

»Det er personer, der i forvejen er enten meget skeptiske over for hele det politiske system og myndighederne, eller som i meget høj grad har en negativ opfattelse af politiske grupper. Det er mistillid til systemet eller mistillid til andre politiske partier, der gør, at man er tilbøjelig til at tro på misinformation,« siger forskeren.

Den ene konspiration leder derfor til den anden.

»Der er to typer kilder til misinformation: Der er statslige aktører – i det her tilfælde Rusland, der direkte er ude og lave propaganda. For at skabe først og fremmest forvirring i andre lande og for at skabe propaganda over for sin egen befolkning. Men meget af den misinformation, der spredes, er ikke nødvendigvis udtryk for statslige aktører, der forsøger at lave propaganda,« siger Michael Bang Petersen.

Michael Bang Petersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af forskningsprojektet HOPE. Vis mere Michael Bang Petersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af forskningsprojektet HOPE.

Den anden kilde til misinformation er nemlig simpelthen kolde kontanter.

»Meget af det er i bund i grund et forsøg på at tjene penge ved at skabe trafik på bestemte hjemmesider. Og der ved man, at konflikt og stærke følelser er med til at skabe trafik. Noget kan komme fra Rusland, men det kan også bare være folk, der er motiveret af ussel mammon,« siger han.

Man kan tilmed sagtens lave en profil på en person, der tror på konspirationer.

»Der er en lang række personlighedstræk. Et er, at man ikke bryder sig om tilfældigheder. Man har brug for klare svar på de spørgsmål, man stiller. Det er klassisk. Derudover er det personlighedstræk relateret til, at man gerne vil have anerkendelse og respekt,« forklarer konspirationsforskeren og fortsætter:

»Og så er der det med følelserne. Hvis der er nogle grupper, du virkelig ikke er enige med, så er du tilbøjelig til at dele misinformation, som sætter dem i et negativt lys. Hvis du virkelig ikke bryder dig om medierne og myndighederne, så deler du misinformation, der går imod det narrativ, de har,« siger Michael Bang Petersen, der netop også har forsket i krigen i Ukraine.

Hvis man er prorussisk i Ukraine, så er man tilbøjelig til at tro på misinformation omkring EU, og er man mere EU-orienteret, så er man mere tilbøjelig til at tro på misinformation omkring Rusland.

»De følelser, du har, er helt afgørende. Ofte bruger vi det til at retfærdiggøre de følelser, vi har i forvejen, og så skelner vi ikke mellem, om den information er sand eller falsk,« siger han.

Uddannelsesniveauet er derimod ikke afgørende for, om man hopper med på fake news. Tværtimod.

»Det er en myte. Vi har forsket i spredningen af falske nyheder på amerikansk Twitter, hvor vi kan se, at dem, der gør det, faktisk ved mere om politik end gennemsnittet. Og der er ikke nogen sammenhæng mellem, hvor intelligent eller reflekteret man er. Misinformation spredes ikke af folk, der er uvidende. Det spredes af folk med meget stærke følelser,« lyder det fra Michael Bang Petersen.