Rapperen Jamaika blev tirsdag efterlyst af politiet, fordi han mistænkes for at stå bag et knivstikkeri i Esbjerg tilbage i oktober.

Det ser dog ikke ud til at påvirke Jamaika ret meget - onsdag har han annonceret på Instagram, at hans nye EP er blevet færdig.

Siden efterlysningen har Jamika ligeledes smidt en teaser ud til hans nye sang 'Cayennudsigt', mens han har postet en 'story', hvor emojis giver politiet langefingeren.

Knivstikkeriet, som Jamika efterlyses for, gik udover en 23-årig mand, der blev lettere kvæstet. Det skrev politiet tirsdag i en pressemeddelelse.

Jamaikas borgerlige navn er Sharmarke Omar Ali, og kriminalitet har fyldt meget gennem hans ungdom.

Det fortalte han sidste år i et stort interview med DR, hvor han blandt andet fortalte, at det var de nemme penge, man kunne lave som kriminel, der lokkede ham.

Jamaika fortalte i et interview med Soundvenue, at han ville fokusere på musikken nu, hvor han var kommet ud. Jamaika er signet hos verdens største pladeselskab, Universal Music.

Rapperen skrev ingenting om, hvornår den nye EP er tilgængelig for offentligheden.