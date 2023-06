De spillede i Odense lørdag aften, men det tyske band Rammstein er kommet i søgelyset for noget helt andet end musikken i disse dage.

I tyske medier som Bild, Welt am Sonntag, NDR, og Süddeutsche Zeitung har adskillige kvinder fortalt om ubehagelige og krænkende oplevelser ved Rammstein-koncerter, hvor de backstage angiveligt skulle være blevet udsat for seksuelle handlinger, som de ikke har givet samtykke til.

Flere af dem skulle være blevet direkte rekrutteret til at have sex med Rammsteins sanger, Till Lindemann.

På Instagram kommer bandet nu for første gang med sit svar på anklagerne.

Rammstein skriver:

'Efter offentliggørelsen af flere historier i de seneste dage er der opstået mange spørgsmål og irritation i offentligheden og især blandt vores fans. Beskyldningerne har ramt os alle meget hårdt, og vi tager dem meget alvorligt.'

'Til vores fans siger vi: Det er vigtigt for os, at I kan føle jer sikre ved vores koncerter - både foran og bagved scenen.'

'Vi fordømmer enhver form for overgreb og beder jer om følgende: lad være med at komme med offentlige fordømmelser af enhver art mod dem, der har rejst disse anklager. De har ret til at komme med deres version af sagen.'

'Men vi i bandet har også retten til ikke at blive dømt på forhånd.'