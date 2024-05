Den hollandske sanger Joost Klein er ude af dette års Eurovision.

Det meddeler EBU - som står bag konkurrencen - i en udtalelse lørdag omkring middagstid.

»Den hollandske kunstner Joost Klein kommer ikke til at deltage i den store finale i dette års Eurovision Song Contest,« lyder det.

»Svensk politi har undersøgt en klage fra et kvindeligt medlem af produktionsholdet efter en hændelse efter hans optræden i semifinalen torsdag aften. Mens den juridiske proces går sin gang, vil det ikke være passende for ham at fortsætte i konkurrencen,« lyder det videre.

Her ses Joost Klein på scenen under torsdagens semifinale. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Joost Klein på scenen under torsdagens semifinale. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det er ikke nærmere oplyst, hvilken form for »hændelse«, der skal være tale om.

Den 26-årige sanger Joost Klein dukkede på mystisk vis ikke op, da den første prøve forud for lørdagens finale blev afholdt fredag eftermiddag, og efterfølgende begyndte en masse rygter og spekulationer at florere om, hvad der kunne være årsagen.

»Vi er i øjeblikket ved at efterforske en hændelse, der blev anmeldt til os, og som involverer den hollandske kunstner,« lød det i første omgang i en udtalelse, som EBU - der står bag sangkonkurrencen - sendte ud.

Efterfølgende kom det frem, at den hollandske sanger angiveligt skulle have været involveret i en form for konfrontation med en kvindelig ansat i produktionen.

Her ses Joost Klein på et pressemøde efter torsdagens semifinale. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Joost Klein på et pressemøde efter torsdagens semifinale. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix

Lørdag formiddag bekræftede det svenske politi, at man var involveret i sagen:

»Vi har en sag med en mand, som er mistænkt for trusler, der fandt sted i Malmö Arena. Den formodede lovovertrædelse skulle have fundet sted torsdag aften. Men blev anmeldt fredag. Vi har afhørt vidner og truffet andre efterforskningsmæssige foranstaltninger,« sagde Evelina Olsson, talsmand for politiet, til Aftonbladet.

Nu oplyser EBU, at den store finale - som finder sted klokken 21 i Malmö Arena - bliver uden hollandsk deltagelse.

Samtidig afviser EBU nogle af de rygter, der har floreret om årsagen til Joost Kleins fravær:

»Vi vil gerne gøre det klart, at i modsætning til nogle medierapporter og spekulationer på de sociale medier, involverede denne hændelse ikke nogen anden artist eller delegationsmedlem,« lyder det.

»Vi har en nultolerancepolitik over for upassende opførsel ved vores event og er forpligtet til at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere ved konkurrencen. I lyset af dette anses Joost Kleins adfærd over for et teammedlem for at være i strid med konkurrencereglerne.«

Den store finale i det 68. Eurovision Song Contest fortsætter nu med 25 deltagende sange - fremfor de oprindelige 26.