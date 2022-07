Lyt til artiklen

Beretninger om The Strokes' stærkt kritiserede afslutningskoncert på årets Roskilde Festival er nu nået til USA.

Det amerikanske musikmedie Stereogum skriver blandt andet, at man på det sociale medie Reddit finder bekymrede fans, der diskuterer forsanger Julian Casablancas 'sjuskede' optræden.

»Det var tydeligt, at han han ikke havde lyst til at være der, og at han sandsynligvis var påvirket af noget,« lyder det for eksempel fra en Reddit-bruger.

De danske anmeldere, der dækkede koncerten lørdag aften har også kaldt det for en 'historisk nedsmeltning' og 'bizar oplevelse' og fokuserer netop på den 43-årige amerikanske forsangers 'show', der indeholdt flere opsigtsvækkende danske gloser.

B.T. var også selv kritisk over for koncerten, som blot høstede én stjerne.

The Strokes da de lukkede Orange Scene på Roskilde Festival lørdag den 2. juli 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix)

»Det hele peaker på cringe-niveau (pinlighedsniveau, red), da han begynder at sige de ord, han kan på dansk, og foran en hel Orange Scene siger "krakkemut". Der var det simpelthen umuligt at finde ud af, hvilken grimasse man skulle tage på. Man stod bare og måbede, siger P6 Beat-vært Sebastian Saxton til dr.dk.

Nu har Julian Casablanca så skrevet en kommentar på sin Instagram-profil, med henvisning til hvad, folk de seneste par døgn har skrevet om ham på Twitter.

»Jeg er ikke tunet nok ind på Twitter til at vide, hvad en eller anden forvirret fan tænker eller lader som om, de ved. Men jeg har det fint...Så vidt jeg ved. Folk har stillet mig dumme spørgsmål.. Åh, den dumme side af sociale medier. Tåber der bare får lov til at løbe frit omkring,« skriver han ifølge Stereogum i Instagram-opslaget, hvor teksten nu er fjernet igen.

Han tilføjer:

»P.S. Bekymringerne og spørgsmålene er venlige og fine. Det er de fremmede, der lader som om, de ved noget, der er dumt.«

Udover koncerten lørdag aften har The Strokes spillet i 2011 og 2006.

De spiller igen onsdag i Portugal og har herefter et par festivalkoncerter i Storbritannien, før de flyver videre til Australien.

Du kan se et screenshot af opslaget her: