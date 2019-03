Navnet Jackson har præget overskrift efter overskrfit, efter en ny dokumentar om påståede seksuelle overgreb begået af kongen af pop er blevet offentliggjort.

Også Michael Jacksons datter Paris Jackson får mere opmærksomhed end normalt, og der har svirret rygter om, at datteren skulle have forsøgt at tage livet af sig selv.

Hun nægter dog selv, at det skulle være tilfældet, og det seneste tweet i en række skriver hun, at 'den sidste uge ikke har været andet end 'bullshit'.

Paris Jackson slutter sit tweet af med, ordene 'jeg er så træt af det.'

this past week it’s been nonstop bullshit i’m so sick of it — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 19. marts 2019

Historierne om selvmord kommer efter dokumentaren Leaving Neverland har været sendt. I Danmark var det DR, der bragte den.

I Leaving Neverland taler Wade Robson og James Safechuck ud om de overfald, som de siger Michael Jackson har udsat dem for. Dokumentaren har fået kritik for at være ensidig og tilsværte en død mands navn.

Paris Jackson har tidligere talt ærligt ud om, at hun har lidt af depression, og at hun forsøgte at begå selvmord tilbage i 2013. Det var efter, at netop Wade Robson, som nu er med i dokumentaren, stod frem og rettede anklager mod hendes far.

Jackson selv har dog i denne omgang blankt nægtet, at hun skulle have forsøgt at begå selvmord.

Her ses Paris Jackson (2. fra venstre) med andre fra Jackson familien. De deltager i en mindehøjtidelighed for hendes afdøde far.

Det var det amerikanske medie TMZ, som er kommet med beskyldningerne, hvortil Jackson er gået på Twitter og har svaret, at de er nogle f****** løgnere.

Det var den 16. marts, Jackson gik ud og svarede på påstanden om, at hun skulle have prøvet at begå selvmord med flere tweets. Paris Jackson har dog været indlagt, men det skulle være for helt andre grunde end et fejlsalgent selvmordsforsøg.

Angiveligt var det et uheld, hun var ude for, som gjorde, at den 20-årige Paris Jackson måtte en tur på hospitalet. Det skriver People Magazine. Paris Jackson er datter af Michael Jackson og Debbie Rowe, som blev gift i 1996 og blev skilt i 1999.

Jackson understreger at alene var der ikke noget selvmordsforsøg, men der var ikke nogen nedtur i det hele taget. 'Tro venligst ikke på, hvad du læser,' lyder det fra hende på Twitter.