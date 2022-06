Lyt til artiklen

Så er der godt nyt til alle Beyoncé-fans.

Det er seks år siden, at den 40-årige amerikanske popdronning udgav 'Jay-Z-har-været-utro'-albummet 'Lemonade'.

Siden tog Beyoncé og Jay-Z sammen ud på en stor verdensturné, hvor de blandt andet spillede i Parken i 2018, og nu er hun altså klar til endnu en omgang i popmanegen.

Jay-Z's streamingtjeneste Tidal, afslører torsdag på Twitter, at Beyoncé den 29. juli udgiver det nye album 'Renaissance', og tager man et blik på Beyoncés egen hjemmeside, kan man allerede nu forudbestille albummet.

Det nye album bliver præsenteret som 'Act i' og kan derfor tolkes som, at det er første del af et kommende albumprojekt.

Beyoncé har de sidste år gjort sig mest bemærket i filmverdenen.

Først lagde hun i 2019 stemme til Nala i Disneys nye udgave af 'Løvernes konge'. Her medvirkede hun også på filmens soundtrack.

Derudover var hun tidligere i år nomineret til en Oscar for sin sang 'Be Alive' til Will Smith-filmen 'King Richard'. Her tabte hun til Billie Eilish, der vandt 'bedste sang' for sit James Bond-hit 'No Time To Die'.