Onsdag slettede Jennifer Lopez alle sine billeder på sin Instagram-profil.

Nu er den 53-årige sangerinde så pludselig fredag eftermiddag vendt tilbage på det sociale medie, og med ét enkelt opslag viser hun, hvad der har været i gærde.

Jennifer Lopez udgiver nemlig et nyt album med titlen 'This is me … Now'.

Albummet kommer i forbindelse med hendes 20-års jubilæum af albummet 'This is me … Then', skriver hun i opslaget med et hashtag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jennifer Lopez (@jlo)

'This is me … Then' var Jennifer Lopez' tredje album på blot tre år og udkom tilbage i 2002.

Onsdag slettede verdensstjernen alle sine billeder, hvor det mest iøjnefaldende var på hendes Instagram – hvilket skabte stor mystik.

Mystikken var så stor, at flere spekulerede i, om det var hacking, et stunt eller noget tredje. I hvert fald har det skabt opmærksomhed, for siden onsdag har Jennifer Lopez fået en million følgere mere som reaktion på sit 'stunt'.

På de første 15 minutter har det nye opslag fredag fået mere end 100.000 likes og over 2000 kommentarer, der byder hende velkommen tilbage.