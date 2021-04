»Masser af succes. Og det der hører til. Masser af fede spotlights. Privatliv og musik.«

Sådan lød det fra Gasolin' i 1975, da de sang om bagsiden af medaljen ved et liv som kendt musiker.

Og det er netop den bagside, som amerikanske Taylor Swift for alvor føler i disse tider.

Hun har nemlig i en længere periode døjet med såkaldte stalkere, og nu er endnu en af dem blevet anholdt.

Det skriver BBC.

Den 52-årige mand Hanks Johnson forsøgte nemlig at bryde ind i Taylow Swifts lejlighed i New York lørdag aften, men heldigvis blev han opdaget og herefter anholdt af politiet.

Og det er bestemt ikke første gang.

I 2018 forsøgte en mand at tvinge sig adgang til stjernens hus med en kniv.

Samme år sendte en anden mand døds- og voldtægtstrusler til Taylor Swift.

Og året efter – i 2019 – blev en mand så idømt seks års fængsel for at bryde ind i sangerindens lejlighed, hvor han tog et bad og faldt i søvn efterfølgende.