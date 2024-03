Opfordringer til boykot og et massivt pres på deltagerne til at tage stilling til Israels medvirken i Eurovision, er blevet heftigt debatteret.

Og nu melder ti deltagere i den store sangkonkurrence, der løber over stablen med deltagelse af Israel i maj, ud om situationen i Israel og Gaza.

»Vi vil gerne starte med at anerkende, privilegiet det er at deltage Eurovision,« indleder de ti deltager, som Danmarks deltager i konkurrencen, Saba, er i blandt, den fælles udmelding.

»I lyset af den aktuelle situation i de besatte palæstinensiske territorier, særligt i Gaza, og i Israel føler vi os ikke komfortable med at være stille. Det er vigtigt for os at stå i solidaritet med de undertrykte og kommunikerer vores dybfølte ønske om fred, en øjeblikkelig og varig våbenhvile, og en sikker tilbagevenden af gidslerne,« fortsætter udmeldingen.

Sangeren Eden Golan er Israels repræsentant ved sangkonkurrencen. Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vi står samlet imod alle former for had, inklusiv antisemitisme og islamofobi.«

Israels deltagelse i Eurovision har efter Hamas' terrorangreb den 7. oktober – og de efterfølgende israelske angreb i Gazastriben – skabt stor debat.

Op mod 50.000 mennesker har på Instagram delt en opfordring til boykot, heriblandt flere danske stjerner, som MØ, Tessa, Lina Rafn og Jesper Binzer.

Også Israels bidrag til konkurrencen har været under særlig bevågenhed fra arrangørerne af Eurovision, EBU, der har bedt Israel om at ændre i sangteksten hele tre gange.

Gruppen Stop Annekteringen af Palæstina demonstrerede ved DRs koncertsal da Melodi Grand Prix blev afholdt. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Danske Saba sagde til B.T. dagen efter, hun havde vundet det danske Melodi Grand Prix, at hun »stadig ikke havde taget stilling« til Danmarks deltagelse i konkurrencen.

Men i Februar meldte Saba og DR ud, at Danmark ville deltage i Eurovision.

»Vi tror fuldt og fast på musikkens samlende kraft, der gør det muligt for mennesker at bryde med forskelle og skabe meningsfulde samtaler og forbindelser,« fortsætter meldingen på Instagram.

»Vi føler, at det er vores pligt at skabe og opretholde dette rum med et stærkt håb om, at det vil inspirere større medfølelse og empati,« slutter de beskeden.

Foruden danske Saba er det deltagerne fra Irland, Norge, Portugal, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Litauen, Finland og Belgien der står bag opslaget, der er lagt op på deres Instagram-profiler.