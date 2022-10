Lyt til artiklen

En vandskade og en regning på 4,7 millioner var årsagen til de gik konkurs.

Men nu ser det ud til, at det aarhusianske undervandsorkester Between Music igen kan tromme løs under vandet.

TV 2 Østjylland skriver nemlig, at det er lykkedes orkesteret at rejse omkring 300.000 kroner ved hjælp af crowdfunding.

Og i weekenden kan man derfor allerede nyde orkestret på Bäderfestival i Schweiz.

Between Music har brugt over 10 år på at udvikle konceptet bag undervandskoncerten. Siden 2016 har de rejst verden rundt med deres undervandskoncert 'Auqasonic' Foto: Charlotta de Miranda Vis mere Between Music har brugt over 10 år på at udvikle konceptet bag undervandskoncerten. Siden 2016 har de rejst verden rundt med deres undervandskoncert 'Auqasonic' Foto: Charlotta de Miranda

»Vi er dybt taknemmelige. Vi ville aldrig være kommet ud at spille igen, hvis vi ikke havde modtaget så massiv opbakning og støtte,« siger Robert Karlsson, innovativ leder i orkesteret.

Udover crowdfundingen har også Statens Kunstfond tildelt tre års driftsstøtte til Between Music.

Det var som sagt en skade, der var årsagen til, at de fem musikere, som spiller på deres instrumenter under vand, måtte dreje nøglen om.

Skaden skete under en koncert i 2019, hvor orkesteret på grund af en række søjler ikke havde mulighed for at tage deres normale sikkerhedsforanstaltninger. Og da musikerne skulle sænkes ned deres kar løsnede en slange sig, hvilket resulterede i, at der løb 1500 liter vand ud på gulvet og ned i en restaurant en etage under.