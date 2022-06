Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For at sikre den gode oplevelse i Tivoli, har haven valgt, at der er plads til færre gæster ved fredagens 50 Cent-koncert.

Det fortæller pressechef Torben Plank til B.T.

»Vi afvikler 50 Cent-koncerten med en lavere gæstekapacitet end vi kunne gøre. Det gør vi for at sikre den gode Tivoli-oplevelse,« lyder det.

Havedirektør Kasper Schumacher gør det ligeledes klart, at man er ekstra opmærksom på den oplevelse, og derfor er det også helt overlagt, at det ikke er en dag for den 'almindelige' tivoligæst.

»Vi har jo gjort noget ekstraordinært med denne her pladsreservation, og det har vi gjort, fordi det tidligere har været svært at kombinere den almindelige oplevelse med en meget stor koncertoplevelsen. Derfor har vi valgt at fokusere på koncerten fredag.«

Tivoli har dog med henblik på de tidligere koncerter, hvor folk kravlede over hegnet, valgt at tage flere foranstaltninger for sikkerheden.

»Det er selvfølgelig med ekstra mandskab. Og vi kommer til at bemande hegnene hele dagen, så vi er sikre på, at der ikke er nogen, der kravler over. Det er også med henblik på, hvad vi tidligere har oplevet. Desuden har vi spot-tjek af gæsterne i indgangene hele dagen. Men du får mig ikke til at sige alt, hvad vi har planlagt af sikkerhedsberedskab. Det giver ikke mening,« fortæller Kasper Schumacher.

Og hvis man ikke har sikret sig en billet, skal man da heller ikke gøre sig forhåbninger om at komme ind i Tivoli i aften.

»Billetterne blev revet væk, og vi har kontaktet alle dem på ventelisten, der kunne overtage for dem, der ikke kunne komme. Nu er der udsolgt, så der er ingen grund til at komme, hvis man ikke har en reservation,« fortæller havedirektøren.

Han regner derfor heller ikke med, at der kommer noget kaos ved fredagens koncert.

»Vi forventer da, at folk respekterer det med billetterne. Men som sagt er vi meget opmærksomme og har ekstra mandskab på.«

Koncerten med 50 Cent afholdes i Tivoli klokken 22.00.