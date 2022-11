Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Salget er aflyst.

Sådan lyder det fra billetbørsen TicketMaster på Twitter om det offentlige salg af billetter til Taylor Swifts 'The Eras' turné, der skulle være startet fredag.

»På grund af ekstra stort pres på billetsystemet og mangel på billetter i forhold til efterspørgslen, er det offentlige salg til Taylor Swifts 'The Eras' turné i morgen aflyst,« skriver de.

Denne beslutning kommer efter et kaotisk før-salg, som har skabt panik i popstjernens fangruppe. Tirsdag solgte hun således to millioner billetter, hvilket er ny rekord for en soloartist, skriver CNN.

De har desperat jagtet billetter og været fanget i timelange køer online blot for at se TicketMaster gå ned i tide og utide, hvilket har sendt dem tilbage bagest i køen.

Der er ikke meldt noget ud om, hvornår åbne salg af billetter i stedet forventes at finde sted – hvis det overhovedet sker.

Taylor Swift tilføjede for nylig 17 steder til sin turné, så den nu indeholder i alt 52 koncerter.