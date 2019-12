Det skulle have været en optræden, hvor popgruppen Pussycat Dolls fik vist, at de, trods ni års pause, stadig kunne skabe en fest på scenen.

Men efter lørdagens udgave af 'X Factor: Celebrity' er det i stedet noget helt andet, der er rendt med opmærksomheden.

Flere seere af showet har efterfølgende været på det sociale medie Twitter og kritisere Pussycat Dolls' optræden.

Det skyldes især de fem kvinders påklædning under showet, der, som oftest, indeholdt få stramtsiddende tøjdele tilsat en god portion bar hud. Billedet kan ses længere nede i artiklen.

Pussycat Dolls-sangerinden Nicole Scherzinger får kritik for sit outfit under gruppens optræden i lørdags.

Herunder kan du se en række af de kommentarer, der kom efter lørdagens optræden under hashtagget #XFactorCelebrity, hvor især bandmedlemmet Nicole Scherzinger får meget kritik.

Hold jeres børn for øjnene @dagiye.

Jøsses, du venter i 9 år på et comeback, og så glemmer Nicole sine bukser! @JamesJourn.

Gode Gud!! Nicole overlader absolut ingenting til fantasien. Du kan praktisk talt se, hvad hun fik til frokost @MegEmilyButler.

Hvad i alverden er det her fra Pussycat Dolls? Det er grænsende til porno @StevesOscarBlog.

Den Pussycat Dolls-optræden var som en pornofilm @dawn_slattery.

Flere af brugerne hæfter sig især ved, at popgruppen optrådte letpåklædt i et familieprogram. Blandt andet brugeren @DoubleTreble_.

'Den der har ment, at de outfits ville være en god ide til Pussycat Dolls bør fyres. Klokken er kvart over otte. Børnene er oppe,' skriver brugeren og fortsætter:

'Der er ikke behov for at vi skal se halvnøgne kvinder, nogensinde, slet ikke i et familieprogram på dette tidspunkt. Det er modbydeligt og kvindefjendsk,' slutter brugeren sit opslag på Twitter.

UK! Tickets for the #PCDReunion Tour are on sale NOW https://t.co/BeGtFNIh3S! Can’t wait to see all of you soon pic.twitter.com/cc2ilKYWWP — Nicole Scherzinger (@NicoleScherzy) December 1, 2019

Lørdagens optræden fra Pussycat Dolls i 'X Factor: Celebrity' kommer efter, at gruppen gik i opløsning i 2010.

Popgruppen fik stor succes i midten af 00'erne med hits som blandt andet 'Don't Cha' og 'Buttons'.

De fleste af gruppens medlemmer har nu fundet sammen igen, men Melody Thornton har ikke ønsket at medvirke i bandets genforening.

Pussycat Dolls har allerede planlagt en række koncerter til næste år. På nuværende tidspunkt skal de til april spille ni koncerter i Storbritannien.