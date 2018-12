Det er næsten tre år siden, vi sidst har hørt ny musik fra verdensstjernen Rihanna, men nu bekræfter sangerinden, at et nyt album er på vej.

Meldingen kom på Rihannas egen Instagram, da en fan spurgte, om hun stjernen ikke snart ville afsløre en udgivelsesdato.

'Men hvornår kommer albummet Robyn (Rihannas borgerlige navn, red.)? Kan vi få en udgivelsesdato for det?' spørger brugeren 0groyalty.

Hertil svarer Rihanna ganske kort '2019', men når man er Rihanna skal der heller ikke mere til, og hendes svar er siden blevet rapporteret bredt i internationale medier.

#FlamingoAcid @fentybeauty Dec. 26

Rihanna lancerede i 2017 make up-mærket Fenty Beauty, som hun siden har brugt tid på at promovere. Sangerindens seneste album 'Anti' udkom i 2016, og forud for det havde Rihanna ellers en historik, der viste, at hun var en af musikbranchens mest produktive kræfter.

Fra debutalbummet i 2005 udgav Rihanna nemlig et album hvert år frem til 2012. Herefter var der en albumpause på fire år, før 'Anti' udkom i 2016 - og nu har verdensstjernen atter holdt en pause på en god portion år.

Musikmediet Rolling Stone har tidligere i 2018 beskrevet, hvordan Rihanna angiveligt har arbejdet i to retninger på sit kommende album.

Dels har stjernen med et hold af producere arbejdet på et album, der skal afspejle Rihannas caribiske rødder og have en reggae-lyd. Derudover skulle hun dog også arbejde på en række mere poppede hits.

Rihanna i juni til premieren på filmen Ocean's 8, som hun medvirker i.

Rihanna er en af verdens mest populære kvindelige kunstnere, og trods sine blot 30 år er hun ifølge Business Insider god for godt 1,7 millarder kroner, som hun har tjent på sin musik, sponsoraftaler, film og turneer.

Musikalsk har Rihanna ifølge Roc Nation, der repræsenterer kunstneren, solgt 60 millioner album på verdenplan, og dertil kommer 215 millioner solgte digitale numre.

Rihanna har desuden mere end 11,8 millarder visninger på musikplatformen Vevo og Youtube, hvilket gør hende til verdens mest sete kunstner på de platforme.

Dertil kommer, at Rihanna gennem tiden har vundet otte Grammy Awards og 14 singler, der har toppet hitlisterne.