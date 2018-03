Et meget simpelt billede på Facebook har fået fans af den svenske DJ-trio Swedish House Mafia til at gå amok på det sociale medie.

Efter små to timer har billedet fået over 24.000 interaktioner på det sociale medie, hvor de har lidt under otte millioner følgere.

Flere af trioens fans tror og håber, at det betyder et comeback for Swedish House Mafia, der senest spillede sammen i 2013 på musikfestivalen Ultra i Miami, USA.

Og hvorfor gå så meget amok over et billede af tre prikker?

Swedish House Mafia har nemlig langt fra været aktive på deres Facebook-side. Før fredagens opdatering stammer det seneste indlæg fra trioen fra 2016, hvor de mindedes deres foreløbigt sidste koncert.

Flere musikmedier heriblandt Youredm spekulerer i, at gruppen netop gør et comeback til selvsamme festival, der løber af stablen i marts og som har 20 års jubilæum.

Swedish House Mafia bestod af kunstnerne Axwell, Steve Angello og Sebastian Ingrosso og blev dannet i 2008.

De står bag hits som 'Don't You Worry Child', 'Save The World' og 'One (Your Name)'. Til sammen er deres hits hørt flere hundrede millioner gange på eksempelvis Youtube. Hver især har de tre svenske herre også haft succesfulde solokarriere.