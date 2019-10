Et af Danmarks største rockbands, Kashmir, genopstår efter fem års pause.

Kasper Eistrup og co. gik for fem år siden i dvale efter at have hittet med numre som 'Rocket Brothers', Graceland' og 'Mom in love daddy in space'. Nu vender de tilbage.

Den 28.-29. maj til næste år spiller de to koncerter i henholdvis Jyske Bank Boxen i Herning og i Royal Arena i København.

Kasper Eistrup udtaler i en pressemeddelse:

»Hvis Kashmir nogensinde skulle vende tilbage, skulle tiden være til det, og det er den nu. De seneste år har vi oplevet en rørende efterspørgsel fra vores fans, og det har skubbet til vores egen lyst i en sådan grad, at vi nu er klar til at gå på scenen som Kashmir igen. Da vi valgte at holde pause på ubestemt tid, gjorde vi det uden at markere beslutningen og vi skylder både os selv, og i særdeleshed vores publikum at fejre vores fælleskab og det vi har opbygget sammen,« fortæller forsanger, Kasper Eistrup.

Det oplyses ikke, om det betyder ny musik fra Kashmir. Kasper Eistrup holder sig i første omgang til de to koncerter:'

»Vi ønsker at give alle en dejlig oplevelse med en rejse igennem hele Kashmir-kataloget. Vi kaster mere ind i kampen for det ultimative show, end vi nogensinde har gjort. Det pirrer mig, at vi aldrig har arbejdet med en produktion af dette omfang. Det bliver spændende at prøve kræfter med og vi håber det bliver nogle fantastiske oplevelser.«

Siden Kashmir sagde stop med albummet 'E.A.R' og en Grøn Koncert-turné i 2014, har bandmedlemmerne brugt tiden på forskellige projekter.

Kashmir (Uden Mads Tunebjerg) til Gaffa-Prisen et tidligere år. Foto: Gaffa/frit Vis mere Kashmir (Uden Mads Tunebjerg) til Gaffa-Prisen et tidligere år. Foto: Gaffa/frit

Kasper Eistrup har blandt andet fokuseret på en karriere som kunstmaler og afslørede sidste år et portræt af kronprins Frederik som James Bond.

Kashmir blev dannet på Kastanievej Efterskole på Frederiksberg i 1991 af Kasper Eistrup, Mads Tunebjerg og Asger Techau. Efter gennembrudsalbummet 'The Good Life' i 1999, blev keyboardspiller Henrik Lindstrand en fast del af bandet.

Bandet har igennem tiden vundet 10 Danish Music Awards.

I videoen øverst kan du se hvordan det så ud, da Kasper Eistrup præsenterede sit royale portræt for kronprins Frederik.