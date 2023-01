Lyt til artiklen

Festivalgængere til den populære strandfestival Musik i Lejet kan godt begynde at glæde sig.

Den aarhusianske popstjerne, Thomas Helmig, er nemlig netop blevet afsløret som et af festivalens topnavne.

Det oplyser festivalens programansvarlig, Andreas Grauengaard, i en pressemeddelelse, ifølge sn.dk.

»Der er i forvejen masser af kærlighed i strandkanten, fra scenen og til publikum, og fra publikum til kunstnerne. Hvert år. Men set i lyset af den tragedie, der ramte Thomas Helmigs familie for nylig, kan jeg garantere, at der skrues massivt op for kærligheden til Thomas, når han går på scenen,« siger Andreas Grauengaard i pressemeddelelsen.

I november blev familien Helmig ramt en frygtelige tragedie, da de mistede sønnen Hugo Helmig i en alder af 24 år.

Thomas Helmig er ikke det eneste navn, der er blevet annonceret tirsdag.

Også franske Breakbot & Irfane, Lamin, Blaue Blume, Dame Dearest, Afskum, Kamma og Kristian Leth bliver en del af festivalens program, der i forvejen har The Blaze, Phlake, Swan Lee og Kind mod Kind på plakaten.

Billetterne, til sommerens kommende festival på den nordsjællandske strand, blev revet væk på 12 minutter, da de blev sat til salg. Musik i Lejet finder sted fra den 20. til 22. juli i sommerhusbyen Tisvildeleje.