Over en halv million danskere så i februar dokumentarfilmen 'Kandis for livet' på DR. Den succes skal der nu følges op på.

Derfor tager 'Kandis-Johnny' sammen med talkshowværten Lukas Birch til næste år landet rundt med et nyt 'musikalsk talkshow', der har fået titlen 'Johnny fra Kandis'.

Showet vil ifølge en pressemeddelelse tage publikum med på en rejse gennem Johnny Hansens 40 år på scenen og sælges som et talkshow 'ud over det sædvanlige', da Johnny Hansen undervejs vil synge de sange fra karrieren, der betyder noget helt specielt for ham.

Lukas Birch, der for tiden er på en lignende talkshows-turné med 'Badehotellet'-skuespillerne Anne Louise Hassing og Amalie Dollerup, vil i sit show med Johnny Hansen derudover vise billeder og videoklip til at binde det hele sammen.

Turen begynder 26. januar 2023 i portalen i Greve og vil herefter køre landet rundt til starten af maj med endestation i Roskilde - dog indtil videre uden at komme forbi Danmarks to største byer København og Århus.

Johnny Hansen begyndte sin karriere i bandet Airport, før han i 1989 var med til at danne Kandis, der hurtigt blev Danmarks mest populære dansktop-band.

I efteråret udgav Kandis deres seneste album 'Kandis 21', som de frem til maj er på turné med.

Førnævnte dokumentarfilm 'Kandis for livet' kørte inden DR's visning i landets biografer i efteråret, hvor den solgte omkring 14.500 billetter.

I første omgang gjorde den ellers anmelderroste film ikke det store væsen af sig, men da den først blev sendt på DR, fik den stor opmærksomhed, og der blev blandt andet diskuteret, hvorvidt, der var blevet manipuleret med de medvirkende eller ej.