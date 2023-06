De har længe været i modvind på sociale medier, men nu bliver der også kastet med sten efter dem.

Natten til tirsdag blev flere ruder i den bygning, hvor det tyske band Rammstein har sit kontor i Berlin, smadret.

Det skriver Bild.

En talsmand for politiet i Berlin siger til mediet:

»Det er rigtigt, at vi rykkede ud til stedet om natten. Vi kan ikke fortælle nogle detaljer endnu. Det statslige politi er informeret og har nu overtaget opgaven.«

At sagen skal overdrages til de statslige myndigheder, hænger sammen med, at aktionen regnes som værende politisk motiveret.

På siden 'Kontrapolis', der bruges som nyheds- og debatforum for folk i Berlin, skriver en gruppe, der kalder sig for North East Antifada Berlin:

'Natten til 27. juni har vi angrebet Rammsteins kontor i Berlin Reinickendorf. Ruderne blev smadret, og under det hæslige Rammstein-logo har vi nu skrevet 'Ingen scener til gerningsmænd'.'

Gruppen skriver videre:

'Vi sympatiserer med dem, der er blevet ofre for organiseret seksuelt misbrug fra Till Lindemann (forsangeren i Rammstein, red.) og Co. og vil gerne gøre det helt klart: For gerningsmænd som jer gælder konsekvenser.'

Den tyske gruppe er netop på en stor tour, som også tidligere på sommeren bragte dem til Odense, hvor de spillede to koncerter.

Den 15., 16. og 18. juli skal de spille i Berlin.

Står det til North East Antifada Berlin, bliver der ballade.

'Vi opfordrer alle til, at de på en kreativ måde ødelægger, saboterer og stopper koncerterne,' skriver gruppen.

Adskillige kvindelige fans har i den seneste tid beskyldt Rammstein for seksuelle overgreb i forbindelse med koncerterne. Blandt andet skulle flere være blevet bedøvet og derefter misbrugt.

I Berlin efterforsker politiet flere anmeldelser af forsangeren Till Lindemann.

Bandet har afvist enhver form for anklager.