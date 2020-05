Coronakrisen fik i første omgang krammet på Grøn Koncert. Folkene bag nægter dog at kaste håndklædet i ringen.

I stedet for de planlagte otte koncerter rundt omkring i landet, vil man nu den 25. juli afholde en masse små private koncerter hjemme i danskernes haver og baggårde.

Hver koncert vil blive transmitteret live af TV 2 og radio Nova, så alle hjemme i stuerne også kan følge med.

Der er endnu ikke meldt ud, hvilke musiknavne der kommer og spiller. I en pressemeddelse skriver de, at man regner med deltagelse af 'topsolister og stjernebands samt mindre kendte navne'.

Overfor B.T. fortæller direktør for Marketing og Sponsorship i Tuborg Danmark, Christian Sveigaard, at det er for tidligt at sige, hvem der kommer og spiller - man håber naturligvis, at så mange danske bands som muligt vil bakke op.

Koncerterne er gratis og Muskelsvindfonden, får derfor ikke nogle penge i år, lyder det i pressemeddelsen. Der vil blive afholdt en konkurrence om at få en Grøn Koncert hjem i sin baghave. Hvordan man deltager, vil blive meldt ud senere, skriver de.

Er man en af de heldigve vindere, får man udover TV 2, Radio Nova og et band også besøg af Muskelsvindfondens Grøn Koncert-crew, der vil sætte en scene op samt en bar med forfriskninger.

Christian Sveigaard fra Tuborg Danmark siger til B.T.:

Grøn Koncert, Tiøren, København 2019. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Grøn Koncert, Tiøren, København 2019. Foto: Ida Marie Odgaard

»For os på Tuborg og for rigtig mange danskere, der hvert år deltager i Grøn koncerterne, er Grøn sammenhold og fællesskab og kærlighed. Grøn er noget, vi ikke kan undvære, og derfor gør vi hele Danmark Grøn ved at rykke ud i landet og hjem til danskerne. Kun fantasien og afstandsreglerne sætter grænserne. I stedet for at publikum kommer til Grøn, kommer Grøn i år til publikum.

Han tilføjer:

»Vi kunne ikke have indfriet vores vision uden en kæmpe indsats fra TV 2 og NOVA. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse at invitere hele Danmark til sammen at deltage i Grøn Koncert i haven, på altanen, i gården eller på båden. Alle steder kan bruges, så længe vi overholder de gældende retningslinjer fra myndighederne, og vi glæder os til at se forslagene fra danskerne.«

Grøn Koncert - der skiftede navn til Grøn i 2018 - regner med at vende tilbage i sin sædvanlige form i 2021.