Liam Gallagher erobrede i 90erne musikverdenen med sange som ’Wonderwall’ og ’Don’t look back in anger’. På den private front har succesen dog været lidt mere afdæmpet.

Den 45-årige tidligere Oasis-forsanger og nu solist har nemlig kæmpet med alkoholproblemer og et lidt turbulent forhold til kvinder. Derfor er der gået 19 år siden, han har set sin datter Molly på 21 år. Datteren var nemlig resultatet af et sidespring han havde med Liza Moorish, mens hans var gift med Patsy Kensit.

Rockstjernen har i alt fire børn, men ifølge Sky News er det kun sønnerne Gene på 16 år og Lennon på 18 år, som han har haft kontakt med. Før nu.

Datteren Molly har netop lagt et billede ud af hende selv sammen med sin far, Lennon og Gene med teksten ’As you were’.

As you were Et opslag delt af MM (@mollymoorish) den 23. Maj, 2018 kl. 10.39 PDT

Hvorfor far og datter ikke har haft kontakt i alle de år, er ukendt. Men Liam Gallagher har tidligere fortalt, at deres forhold ikke var så let.

»Hun er blevet bakket op, har fået tøj, mad og sendt id e bedste skoler. Jeg har købt et hus til dem og alt det der. Jeg tror egentlig, hun har det bedst sammen med sin mor. Ting bliver ikke godt, når det er påtvunget,« sagde han til GQ sidste år.

Hun har dog altid været velkommen i familien – et tilbud, som hun tilsyneladende nu har taget imod.

Forholdet til moren, Liza Moorish, er derimod mere kompliceret. Til GQ fortalte han dog, at han var sikker på at datteren, var ret cool.

»Men jeg har ikke mødt hende endnu på grund af moren. Hør her, vi kommer ikke så godt ud af det. Det gør ikke,« sagde han i interviewet.

Molly er i dag influencer og har 15.000 følgere på Instagram.