Annika Aakjær stod fredag middag for et af Smukfest hidtil mest rørende øjeblikke.

Den 40-årige musiker måtte sidste år lade sig sygemelde, efter at hun fysisk var fuldstændig udbrændt.

Hun har tidligere i blandt andet podcasten 'Fiasko' fortalt, hvordan hun i to år havde gået rundt med for højt et blodtryk - og derfor måtte hun til sidst trække stikket.

Nu er hun tilbage på scenen, og da hun fredag klokken 12 gik frem på Bøgescenen i Smukfest, fortalte hun som optakt til nummeret 'Gode nyheder', at hun stadig ikke er helt ovenpå endnu, men at nu stod hun her - og herefter opstod overraskelsen.

Annika Aakjær ude blandt publikum. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Annika Aakjær ude blandt publikum. Foto: Kristian Dam Nygaard

For mens hun sang, gik hun pludselig ned fra scenen og ud blandt de forreste rækker af publikum - hvor hendes kæreste, komiker Victor Lander, blandt andet stod som support - og krammede til højre og venstre.

Det var et meget rørende øjeblik, og det var tydeligt, at alle herefter rykkede tættere sammen foran Bøgescenen under koncertens sidste del.

Tidligere under koncerten havde hun også en ekstra overraskelse med i form af Lis Sørensen, der kiggede under nummeret 'Morgen sol' - et nummer som Annika Aakjær tidligere har fortolket i TV2-programmet 'Toppen af poppen'.

Efter fredagens koncert vender Annika Aakjær tilbage på Bøgescenen lørdag hvor hun er en del af standup-programmet 'Standup for Skanderborg' hvor hun blandt andet deler scene med navne som Andreas Bo, Mick Øgendahl - og førnævnte Victor Lander.