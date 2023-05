Reiley havde torsdag aften ikke lyst til at tale med den danske presse ovenpå sit Eurovision-nederlag i Liverpool. I stedet stillede DR's grandprix-chef Erik Struve Hansen op til spørgsmål.

»Hvor er Reiley henne?,« lyder det først fra den fremmødte danske presse.

»Han er på vej tilbage på hotellet.«

Hvordan har han det?

»Han er ked af det og ærgerlig. Vi havde alle håbet på, at det havde været en aften, hvor vi gik videre.«

De andre år, når deltagere er røget ud, er de kommet med røde øjne og vist følelser. Hvorfor gør han ikke det?

»Fordi han er påvirket.«

Hvorfor må vi ikke se det?

»Fordi det har han ikke lyst til, og jeg har ikke lyst til at presse ham til at skal stå her nu, hvis han ikke virkelig føler, det er det rigtige for ham.«

Reiley under semifinalen hvor det ikke blev til en dansk finaleplads i år. Foto: Peter Kneffel Vis mere Reiley under semifinalen hvor det ikke blev til en dansk finaleplads i år. Foto: Peter Kneffel

Det har med danske øjne været et usædvanligt forløb med den færøske grandprix-vinder.

Da han vandt det danske grandprix i Næstved i februar, ville man først ikke ud med, hvor gammel han var, og i dagene op til torsdagens Eurovision-semifinale aflyste, udskød eller forkortede man pludselig Reileys interviews med de danske medier.

Da B.T. spørger Erik Struve Hansen, hvordan Reiley har været at arbejde med, svarer han:

»Han har været en fornøjelse at arbejde med. Han har lavet - jeg ved ikke hvor mange interviews - han har lavet alt, hvad han blev bedt om indtil de sidste par dage, hvor han begyndte at mærke nerverne komme. Han lavede en prøve (generalprøve, red.), som han selv var ærgerlig over og fik brug for at have fokus på, at det var hans performance, det handlede om. Og så blev vi nødt til at skubbe tre interviews.«

Kan du forstå, at det udefra set er lidt underligt - og at det er anderledes i forhold til, hvad vi er vant til?

»Jeg kan godt forstå det. Jeg har selv været musikjournalist i lang tid og vil også synes, det er irriterende, at man bliver sat i en venteposition. Så det har vi også haft stor respekt for. Derfor har jeg også selvfølgelig prøvet at få det til at ske. Hvilket det også gjorde.«

Grandprix-ekspert Ole Tøpholm kalder det for en historisk nedtur. Er du enig?

»Det må være fordi, at det er tre år i træk (at Danmark ikke kommer i finalen, red.). Jeg kender ikke historikken helt tilbage fra det første grandprix. Mon ikke vi har prøvet det før (det har vi ikke, red.). Men det er da en ærgerlig historie at være en del af lige nu, så selvfølgelig kommer vi til at kigge på, hvordan vi kan omskrive historien til næste år.«

Så vi skal til Eurovision næste år?

»Ja, selvfølgelig.«

Hvad går galt, når DR vælger et hold grandprix-sange, som skal blive til en Eurovision-sang?

»Vi starter forfra hvert år. Det er jo præmissen for det her show. Danske sangskrivere og artister kommer ind og giver det bedste, de har. Vi synes, vi i år lykkedes med et utroligt diverst felt af sange, som danskerne så valgte tre af - og hvor Reiley var den ene. Jeg synes helt oprigtig, at det er en af de bedste skrevne og mest moderne popsange i det her Eurovision.«

Hvor ærgerlig er du?

»Jeg er ekstremt.. Jeg er meget, meget ærgerlig, for jeg synes, at vi i år kom med et utrolig moderne, fremadsynet bud på, hvad en Eurovision sang også kan være, og syntes, vi havde en international appelerende stjerne til at repræsentere det.«

Selvom Danmark allerede er ude, dækker B.T. fortsat resten af årets Eurovision-show og vil som altid liveblogge under finalen lørdag aften.

