Lørdag aften tog amerikanske Patti Labelles koncert en uventet drejning.

Den 78-årige R&B-legende var midt i et show i Milwaukee, USA, da vagter pludselig trådte ind bag hende på scenen.

Som det kan ses på videooptagelsen øverst i artiklen, var Patti Labelle i gang med at sige noget til sine fans, da vagterne tog fat i hende og førte hende væk, mens hun overrasket råbte 'Vent!'.

Vagternes handling skyldes, at politiet havde modtaget en bombetrussel, og derfor evakuerede man hurtigst muligt musikere og publikum.

Her bliver Patti Labelle ført væk fra scenen. Vis mere Her bliver Patti Labelle ført væk fra scenen.

Lokalemediet WTMJ-tv Milwaukee har dækket episoden og skriver, at politiet senere har meldt ud, at der ikke blev fundet sprængstoffer på koncertstedet - og tilføjer, at ingen kom til skade.

Patti Labelle har optrådt siden starten af 1960'erne og fik som en del af gruppen Labelle i 1970'erne et stort hit med nummeret 'Lady Marmalade', som Christina Aguilera, Pink, Mya og Lil' Kim som bekendt lavede et succesfuldt cover af i 2001 til filmen 'Moulin Rouge'.

Patti Labelle har vundet flere Grammy-priser for sin musik og har derudover medvirket i flere film og tv-programmer, ligesom hun er indlemmet i flere prestigefulde 'Hall of fames'.

