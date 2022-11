Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En skandale er under optræk på et af Danmarks største spillesteder, der i forvejen kæmper for sin overlevelse.

Et økonomisk efterslæb fra coronanedlukningerne har fået Tobakken i Esbjerg til at balancere på kanten af konkurs.

Hvad værre er, at bestyrelsen på det kriseramte spillested nu mistænker lederen for at have svindlet med offentlige støttemidler. Han er derfor blevet bortvist og politianmeldt, skriver TV Syd.

»Siden fyringen har vi gransket bilag og den slags nærmere og derigennem fået en mistanke om svindel,« siger Tobakkens bestyrelsesformand, Kristian Svarrer, til tv-stationen.

Svindelmistanken omfatter et »forholdsvis stort beløb« på under 100.000 kroner, forklarer han.

Ifølge TV Syd ønsker Tobakkens fyrede leder, Jan Mols Poulsen, ikke at kommentere sagen i pressen.

»Jeg har ikke andet at sige, end at jeg er rystet og chokeret, og at det for nu er en sag mellem mig, min advokat og Tobakken,« siger han.

Som regionalt spillested modtager Tobakken støtte fra både staten og kommunen.

Ifølge TV Syd spæder Esbjerg Kommune årligt lidt over fem millioner kroner i kassen, mens Statens Kunstfond støtter med mellem 1,6 og 1,9 millioner kroner.

Tobakken har plads til 1.300 publikummer.