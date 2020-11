»Det er et godt tidspunkt at starte noget nyt, som vi kan opbygge over tid og give videre til de næste generationer.«

Det har Drake ifølge BBC skrevet på sin Instagram i kølvandet på nomineringerne til 'The Grammy Awards'.

Det skabte nemlig ramaskrig i musikbranchen, da nomineringerne blev offentliggjort tirsdag. Der var flere kontroversielle nomineringer, og manglen på samme, iblandt.

Blandt andet Justin Biebers nye album 'Purpose', der ifølge canadieren blev nomineret i den forkerte kategori. Men det mest overraskende var nok, at hans landsmand, Abel Tesfaye, der går under kunstnernavnet The Weeknd, slet ikke blev nomineret.

Det sker på bagkant af et fantastisk 2020, hvor Tesfayes nye album 'After hours' har domineret hitlisterne, slået flere prominente rekorder og er det bedst sælgende i USA.

Han var hurtig til at revse det prominente prisuddelingsshow på Twitter, hvor han kaldte det for korrupt.

Og han støttes op af Drake, der mener, at industrien bliver nødt til at gøre noget ved det:

»Vi skal stoppe med at blive chokerede hvert eneste år af manglen på sammenhæng mellem meningsfyldt musik og disse prisuddelinger,« skriver han i opslaget, som kan ses herunder:

Drake er selv nomineret i tre kategorier, men han har sin egen historik med showet. I 2018 tillod han simpelthen ikke, at hans album 'More life' at blive nomineret og sidste år kritiserede han showet under en takketale.

Prisuddelingsshowet har efterhånden mange år på bagen. Det kommende show bliver det 63. i rækken.