Søndag 10. november er nok en dato, som sangeren Drake hurtigst muligt vil glemme, selvom han kan få svært ved det.

Der blev han nemlig buhet af scenen til Camp Flog Gnaw-festivalen i Los Angeles, USA.

Det skyldtes, at festivalen, der er arrangeret af den amerikanske rapper Tyler, the Creator, havde valgt at tilføje et hemmeligt hovednavn til rækken af kunstnere, der skulle optræde, skriver Rolling Stone.

Den hemmelige kunstner havde sat gang i mange af festivalgæsterne, der hurtigt troede, at de havde løst mysteriet om, hvem der skulle optræde for dem.

For hen over de seneste uger er sangeren Frank Ocean, der er ven med Tyler, the Creator, udkommet med en række nye singler.

Det fik festivalgæsterne til at forbinde de to ting med hinanden, og de var derfor overbeviste om, at det hemmelige hovednavn ville være Frank Ocean, der blandt andet er kendt for hittet 'Lost'.

Til mange af gæsternes store skuffelse var det ikke Frank Ocean, der trådte frem på scenen. I stedet var det den canadiske rapper Drake, der skulle underholde publikummet med sine hits.

Det fik dele af publikummet til at buhe af rapperen, der på trods af at han sagde, at han elskede publikummet og takkede for at måtte optræde, alligevel valgte at afbryde sin koncert 20 minutter tidligere end planlagt.

Incase you wanted to see Drake get booed off stage at flog gnaw... bruh pic.twitter.com/TgyqWvOZtq — Baby Carrot (@lrroze89) November 11, 2019

Efterfølgende var festivalarrangøren Tyler, the Creator ude på Twitter og skælde ud på de af publikummerne, der valgte at buhe af rapperen.

Samtidigt valgte han dog at takke Drake for at spille på festivalen.

Drake lagde selv efterfølgende et opslag på det sociale medie Instagram, hvor han gjorde grin med hændelsen.

»Plot twist...har lige skrevet under på 10 år med Camp Flog Gnaw. Beklager unger. Vi ses HVERT ENESTE ÅR, indtil I er fyldt 30,« skrev han i opslaget.