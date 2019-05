P6 Beat-værterne Jacob Hinchely og Rune Hedeman dropper den britiske sanger Morrissey for en stund.

»Jacob og jeg har lavet sådan en lille stille og rolig aftale om at måske holde en lille pause med at spille hvert fald solo Morrissey-sange,« siger Rune Hedeman i tirsdagens ombæring af Musiktjenesten.

Rune Hedeman indleder programmet med at konkludere, at Morrissey har 'tabt alle sine småkager gennem de seneste år'.

Han giver udtryk for, at der er rigeligt at vælge mellem, men peger blandt andet på, at Morrissey for nyligt er blevet kritiseret for at være iført et badge, der reklamerer for højrefløjspartiet For Britain.

Partiets leder Anne Marie Waters har tidligere beskrevet Islam som ond, og som en kultur der på ingen måder passer ind i Storbritannien.

Det fik verdens ældste pladebutik Spiller Records i Cardiff, Wales, til at stoppe salget af Morrisseys solo-album. Det omtalte flere britiske medier heriblandt the Guardian.

Også togselskabet Merseyrail i Liverpool har taget konsekvensen.

En passager spurgte ind til, om de kunne have nogen betænkeligheder ved at reklamere for Morrisseys nye album på stationerne. Det skrev BBC.

Mener du, at man kan adskille en kunstners handlinger og udtalelser fra musikken?

Hvorvidt man kan adskille en persons musik fra en persons handlinger og udtalelser blev i den grad et debatemne for nyligt.

Det var den omdiskuterede Michael Jackson-dokumentar 'Leaving Neverland', som fik debatten genoplivet.

Her anklager to mænd popkongen for at have 'groomet' dem og begået seksuelle overgreb mod dem over en længere årrække, da de var børn.

Under alle omstændigheder mener begge værter, at den britiske sanger som minimum kan kaldes for kontroversiel.

Den påstand fortæller værterne, at de tidligere har fået hug for af nogle lyttere.

Værterne slutter Morrissey-indslaget af ved at slå fast, at de ikke ønsker at lege smagsdommere.

»Prøv at høre her, vi skal ikke blande os i, hvad I synes om Morrissey. Om I mener, han har ret eller ej. Vi formidler bare nyhederne, som de er der,« siger Rune Hedeman.

»Intet problem med ham overhovedet«

Redaktionsleder Christina Høier fortæller til B.T. at hun ikke anser 'den lille pause' for at være en boykot, og at sagen på ingen måder er dramatisk.

Desuden oplyser hun, at værterne i udgangspunkt har et forholdsvist stort råderum i forbindelse med musikvalg sammenlignet med andre DR-radiokanaler.

»Som kanal har vi intet problem med ham overhovedet. Vi skal nok sørge for at få Morrissey dækket ind i alle mulige andre programmer,« slår hun fast og uddyber:

»Det har vi ikke tænkt os at ændre på, fordi han er blevet rabiat på sine ældre dage.«

I sidste uge brugte redaktionen en del af P6 Beats sendetid på at hylde og fejre Morrissey i forbindelse med hans 60 års fødselsdag.

Morrissey er en mand, der ikke er sky for at dele sine holdninger. Foto: SHAUN TANDON Vis mere Morrissey er en mand, der ikke er sky for at dele sine holdninger. Foto: SHAUN TANDON

Hun fortæller dog, at der var stor debat på søskendekanalen P7 Mix, om man skulle spille Michael Jacksons numre, da debatten om filmen var på sit højeste. Der har ikke været nogen lignende betænkeligheder angående Morrissey, da han ikke står anklaget for noget kriminelt.

Onsdag er også Rune Hedemans sidste arbejdsdag på kanalen, inden han går på barsel. Herefter flytter han til P3.

Morriseys borgerlige navn er Steven Patrick Morrissey. Han slog igennem som frontmand for 80'er bandet The Smiths.

Den veganske sanger har kastet om sig med kontroversielle udtalelser.

I 2011 sammenlignede han terror-massakren på Utøya med, hvad der foregår på McDonald's og Kentucky Fried Chicken hver dag. Det gjorde han få dage efter nedslagtningen.

Han har også kritiseret Londons borgmester Sadiq Khan, som han ikke mener taler ordentligt engelsk.

Derudover mener han, at ordet 'racist' bliver brugt i flæng af folk, der ikke forstår at argumentere. Det er ifølge ham en måde, hvorpå folk taler udenom.

»Når nogen kalder dig for en racist, siger de i virkeligheden: 'Hmm du har faktisk en pointe, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal svare på det. Så måske bør jeg distrahere dig og kalde dig en hykler, så vi begge glemmer, hvor oplyst din kommentar var,« sagde han i 2018.