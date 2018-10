De mange tv-seere af Kim Larsen-hyldestshowet, der blev sendt direkte fra Rådhuspladsen i København, oplevede søndag aften noget helt usædvanligt.

Det skete netop som de sidste toner fra ‘Om Lidt’ var ved at ringe ud.

Her skulle DR-speakeren Stine Schwennesen lave overgangen fra mindeshowet til næste program, 21 Søndag.

Men den ellers så neutrale og nøgterne speaker fik pludselig en knude på tungen.

»Ja, Kim Larsen er ikke blandt os mere,« lød det, inden stemmen knækkede.

»Undskyld, jeg er også lidt rørt… Intet kan erstatte ham, men vi kan mindes ham sammen, som vi lige gjorde her.«

Kim Larsen mindes med koncerten "Som et strejf af en dråbe - Danmark synger farvel til Kim Larsen" på Rådhuspladsen i København søndag den 7. oktober 2018. Foto: Philip Davali Vis mere Kim Larsen mindes med koncerten "Som et strejf af en dråbe - Danmark synger farvel til Kim Larsen" på Rådhuspladsen i København søndag den 7. oktober 2018. Foto: Philip Davali

Over for dr.dk har speakeren fortalt, at hun var ‘helt i chok’ over sig selv:

»Normalt kan jeg sagtens klare sådan noget, og jeg er sådan en, der altid flyder ovenpå, men det kunne jeg altså ikke her til aften.«

Omkring 35.000 var mødt op på Rådhuspladsen, mens cirka 10.000 var til storskærmsarrangement i Aalborg, 8.000 i Aarhus og 3.500 i Odense for at synge farvel til Kim Larsen.

Her optrådte blandt andre Caroline Henderson, Dorte Gerlach, Loveshop, The Minds of 99 og Michael Falch.

Kim Larsen sov søndag morgen i sidste uge stille ind efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.