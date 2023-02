Lyt til artiklen

»Pinligt!« »Skandale!« »Kæmpe ommer!«

Store tekniske problemer prægede i den grad dette års Melodi Grand Prix – og det satte sindene i kog hos seerne.

Nu tager den programansvarlige for sangkonkurrencen i DR, Erik Struve Hansen, bladet fra munden.

Og han lægger sig faldt ned:

»Teknik, der fucker op, er rimelig træls, når man laver så stort et show, som det her. Og vi er simpelthen så kede af den gene, det også har været for seerne, som selvfølgelig bliver frustrerede over det. Og det er vi selvfølgelig kede af,« siger han efter showet.

Det var problemer med DRs app, hvori seerne kunne stemme, der skabte problemer lørdag aften, hvor showet blev afholdt i Arena Næstved.

For stemmerne kunne de pludselig ikke få lov til at afgive.

Kun sms-stemmerne kom igennem.

Erik Struve Hansen forklarer, at de tekniske problemer i appen skyldtes, at den server, appen er bundet op på, »simpelthen gik ned, fordi den blev overbelastet af, at der var så mange, der stemte på én gang.«

»Appen er en, vi har købt fra en udbyder, og de er nu i gang med at lave en redegørelse for, præcist hvad det var, der skete,« forklarer han.

Til sidst i showet kom appen delvist op at køre igen.

Erik Struve Hansen slår dog fast, at problemerne ikke har påvirket showets endelige resultat, som betød, at sangeren Reiley med sangen 'Breaking my heart' kunne kåres som vinder:

»Det kan jeg sige med garanti, at det ikke har (påvirket resultatet, red.),« siger han:

»Og det kan jeg sige, fordi vi har et meget ensartet resultat på det, der er kommet ind på sms-stemmer og app-stemmer. Der er det det samme billede, som har vist sig stort set hele vejen igennem,« siger han og tilføjer:

»Der er en enkelt lille nuance, som man måske lagde mærke til, hvis man er en meget skarpsynet seer: At Søren Torpegaard Lund i forhold til sms-stemmerne var oppe at blande sig i en top tre, men da app-stemmerne så kom ind, skiftede det billede. Men der var et klart billede i alle afstemninger af, at det var de her tre sange, der skulle i finalen.«

Udover app-problemerne var der også problemer med en grafik under showet, som først viste, at der var talt 55 procent af stemmerne sammen, før tallet faldt – for efterfølgende at stige igen:

»Der var en fejl i den måde, grafikken blev programmeret på, som vi fik korrigeret. Så det, der stod til sidst, er det korrekte,« forklarer den programansvarlige.

Sidste år blev showet mødt af hård kritik fra seerne, fordi stemmesystemet var for indviklet.

Derfor havde man gjort meget ud af at gøre det mere enkelt i år - for så at blive ramt af tekniske problemer:

»På en skala fra et til ti er vi måske oppe på en 11er,« forklarer Erik Struve Hansen om, hvor bittert det er.

»Jeg var helt rød i hovedet. Men teknik kan drille, og det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det, når man laver et kæmpe liveshow som det her. Det er super ærgerligt, for nu synes jeg lige, vi havde fundet en enkel måde at forklare det her stemmesystem på, men så vendte boomerangen pænt meget tilbage til os.«