Det vil være synd at sige, at stemningen mellem Dr. Dre og ekskonen Nicole Young har været god det seneste års tid.

Efter 24 års ægteskab sluttede forholdet i sommeren sidste år, men efterspillet har budt på en lang juridisk kamp mellem de to parter.

Men nu ser den del også ud til at være overstået ifølge det amerikanske medie TMZ.

For nu skal den 56-årige rapper og producer betale 100 millioner dollar delt i to omgange som del af aftalen omkring skilsmissen.

50 millioner nu og 50 millioner om et år. Hele beløbet svarer til omegnen af 650 millioner kroner.

Dr. Dre får derimod lov til at beholde de syv ejendomme, som parret har sammen, hvor et 100 million dollar palæ er blandt dem.

Derudover deler eksparret deres ti biler, hvor Dr. Dre får seks af dem, mens Nicole Young beholder de resterende fire.

Nicole Young skal selv stå for sine advokatregninger, som løber op i flere millioner dollar.

Kilder tæt på forløbet har fortalt TMZ, at Nicole Young kunne have fået en større del af værdierne for et år siden, hvis hun havde taget imod det tilbud, hun fik i 2020.

Derfor er det også en glad Dr. Dre, der går fra skilsmissen, efter sagen har stået på i mere end et år, melder de samme kilder.

Dr. Dres formue er estimeret til 820 millioner dollar, hvilket svarer til lidt over fem milliarder danske kroner.