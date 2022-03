Bør DR spille årets otte Melodi Grand Prix-deltagere lige meget i radioen?

Siden DR den 10. februar afslørede årets otte deltagere ved Dansk Melodi Grand Prix 2022, har man kunnet høre de forskellige sange i radioen.

Der er dog stor forskel på, hvor meget de forskellige sange er blevet afspillet.

Hvor DR's forskellige radiokanaler for eksempel har afspillet gruppen Conf3ssions sang 'Hallelujah' 310 gange, har de til sammenligning kun spillet rapgruppen Fuld Effekts nummer 'Rave med de hårde drenge' ni gange.

Sang nummer 2 - Hallelujah - Conf3ssions. Foto: Bo Amstrup Vis mere Sang nummer 2 - Hallelujah - Conf3ssions. Foto: Bo Amstrup

Det mener formanden for fanklubben Melodigrandprixfans.dk Hanne Bjørn-Klausen er et problem.

»Det er dybt problematisk, for det gør jo, at nogle af sangene bliver favoriseret frem for andre,« siger hun til DR.dk og påpeger, at jo flere gange man har hørt en sang i radioen, desto større chance er der for, at man også stemmer på den.

I år har man kunnet stemme på de otte grandprixsange siden 28. februar.

Redaktionschef for DR Kultur Børn og Unge, Erik Struve Hansen, kan godt følge argumentet om, at det kan påvirke resultatet, men han siger til dr.dk:

Synes du, det er fair, at de otte sange ikke er blevet spillet lige mange gange på DR's radiokanaler?

»Når vi nu gerne vil skabe et liv omkring sangene, vil det være svært inden konkurrencen at gøre grandprixet til noget, der kun foregår to timer lørdag aften. Det er svært at sikre, at det bliver millimeterpræcist målt op.«

B.T. har spurgt rapgruppen Fuld Effekts fire medlemmer, hvordan de har det med, at DR ikke har spillet deres sang ligeså meget i radioen, som de andre deltagere.

»Det er selvfølgelig lidt ærgerligt for os, men radio ARN i Aalborg har bigget os op totalt. Men vi har også lidt nogle andre kanaler. TikTok, Instagram,« lyder det fra Alexander 'Beefsupreme' Dyrbye.

»Vi kan se, at det virker lige så godt for os at køre vores egne kanaler, for vores sang streamer rigtig godt på Spotify, så det, at den ikke bliver spillet i radioen, det gør ikke så meget. Jeg havde heller ikke regnet med, at P4 bare ville sætte den på, og så sidder de bare og slapper inde i studiet,« tilføjer Zacchary 'Zacdaddy' Dyrbye.

Sang nummer 4 - Rave med de hårde drenge med Fuld Effekt. Foto: Bo Amstrup Vis mere Sang nummer 4 - Rave med de hårde drenge med Fuld Effekt. Foto: Bo Amstrup

Fuld Effekts grandprixsang er netop den i feltet, der er blevet afspillet flest gange på Spotify.

»På mange måder er streaming også en personlig gestus, for vi ved, at en fan så selv har valgt at lytte til det. Nu ved jeg ikke, hvor mange gange de andre er blevet spillet, men selv om vi havde fået det samme antal afspilninger som det, så ville det ikke rigtig sige så meget om, hvor mange nye lyttere vi havde fået i virkeligheden. Så vi følger bare med i, at der er flere, der lytter til os nu, og det har vi det sindssygt fedt over,« lyder det fra Kasper 'DJ Speakr' Nielsen.

Claus ‘Spytclaus’ Thomsen tilføjer:

»Måske er det også en fordel, at folk ikke har fået os kastet i hovedet endnu. Så vi pludselig bare står i dit tv og fyrer den af.«

Til sidst lyder det igen fra Zacchary 'Zacdaddy' Dyrbye:

»Ja, ligesom når du ser en trailer og slukker for den, fordi den faktisk spoiler hele filmen. Så det kan være, at det, at folk ikke har fået den banket ind i hovedet, er en fordel.«

På dr.dk/musik kan man se, hvor mange gange en sang er blevet spillet på DR's radiokanaler.

En gennemgang af de otte grandprix sange lørdag eftermiddag viser følgende forskel i feltet:

Patrick Dorgan – 'Vinden suser ind' 46 afspilninger

Conf3ssions – 'Hallelujah' 310 afspilninger

Der var engang – 'En skønne dag' 42 afspilninger

Fuld effekt – 'Rave med de hårde drenge' 9 afspilninger

Josie Elinor & Jack Warren – 'Let me go' 212 afspilninger

Morten Fillipsen – 'Happy Go Lucky' 169 afspilninger

Reddi – 'The Show' 284 afspilninger

Juncker – 'Kommet for at blive' 58 afspilninger