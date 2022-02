»Kan allerede læse de udenlandske reaktioner på de danske sange. De synes, det er lige så dårligt som os herhjemme.«

Sådan lød det i går fra en læser i B.T.s liveblog, som fulgte DRs afsløring af de otte sange, der i år skal kæmpe om sejren i Melodi Grand Prix. Og den kommentar stod langtfra alene, for den generelle holdning var i stor stil, at det var nogle sange af yderst haltende kvalitet, som Danmarks Radio havde valgt.

Men det er næppe tilfældeligt, mente læserne. I en afstemning, hvor 563 stemte, mente hele 53 procent, at det var tydeligt, at DR udvalgte sange, som de tror, vil klare sig dårligt til Eurovision, så de ikke risikerer at skulle være værter for et dyrt show i 2023. Der var ligeledes et væld af kommentarer, som luftede denne teori.

Senest DR var værter for Eurovision, var i 2014, og her blev prisen 112 millioner kroner. Det var lige 77,4 millioner kroner mere, end man havde regnet med.

Læs læsernes teorier om DR og Mette Frederiksens indflydelse på MGP Mon ikke der ligger en ordre fra øverste politiske sted om, at DK under ingen omstændigheder må vinde igen (efter skandalen i 2014). Det virker i hvert fald sådan.

Mon det er politisk besluttet, at vi ikke skal risikere at vinde. Simpelthen elendig musik.

Synes DR1 skulle have en lille smule selvindsigt og sige 'Vi har ikke råd til at skulle holde Eurovision næste år, så derfor er vi ikke med i år'. Det er der flere lande, der har gjort førhen. I stedet for bevidst at sende en sang afsted, som 100 % ikke vinder.

Mangler DK virkelig så mange penge, at DR med vilje vælger sange, der ikke har en eneste chance for bare at ryge i finalen. Udvalget af sange er pinligt, ift. kvaliteten vi ser fra så mange andre lande, og hvorfor så mange danske sange?

Har brugt tid på at høre alle otte, ved ikke, hvem der udvælger melodierne, men det er jo grotesk så ringe et udvalg af musik. Fra Mols til Skagen ville slå dem alle.

Men Erik Struve Hansen, der er chef for afdelingen Bred Kultur & Fakta i DR og programansvarlig for årets konkurrence, afviser, at denne teori skulle have noget på sig.

»Det er simpelthen ikke rigtigt, at vi gør det. Der er ingen frygt for at vinde ESC (Eurovision Song Contest, red.), ellers så skulle vi bare lade være med at være med. Der er overhovedet ingen visioner om at ville tabe med vilje. Jeg gad så godt, at vi vandt.«

Han synes, at der er et stærkt felt af sange i år, og han tror også, at lytterne vil opdage det, når de lærer sangene at kende.

»Det er jo sådan, at de sange, der virkelig holder, dem skal man lige høre nogle gange, før man forstår, hvad det er, de virkelig kan. Og så er det også et spørgsmål om smag, for hvad du kan synes er en fantastisk sang, kan jeg synes er en rædderlig sang og omvendt.«

Tror du, at DR bevidst vælger dårlige sange, så Danmark ikke 'risikerer' at vinde Eurovision?

Der er ofte mange følelser involveret for seerne, når det kommer til Melodi Grand Prix. Vinderen diskuteres ivrigt, og sidste år var mange også utilfredse med duoen Fyr og Flammes valg om at synge på dansk til Eurovision.

Erik Struve Hansen tror, at de reaktioner og meninger om Melodi Grand Prix bunder i, at der er mange traditioner tilknyttet.

»Det er en kæmpestor begivenhed. Sidste år var der næsten 1,6 millioner danskere, der sad og så det, og det er rigtig mange. Så det er et fælles referencepunkt, der samtidig handler om noget så subjektivt om musik.«

»Og fænomenet, der hedder dansk Melodi Grand Prix, er en størrelse, som for de fleste af os har været her hele vores liv. Det er noget, vi er vokset op med, og det er noget, vi har traditioner omkring. Så kan der være noget, vi forbinder med det 'rigtige' Melodi Grand Prix, men hvor tiderne og den danske musikscene, som den lyder lige nu, måske har forandret sig.«

Det var dog ikke alle læsere, der mente, at det var DR, som bevidst udvalgte dårlige sange uden vinderchancer. Nej, der var såmænd også en god portion, som mente, at DR ikke havde noget valg, da det måtte være landets statsminister, Mette Frederiksen, der sad og trak i trådene for at forhindre en potentiel Eurovision-sejr.

Dog lader heller ikke denne teori til at have nogen gang på jorden.

Erik Struve Hansen har i hvert fald ikke haft Mette Frederiksen i røret og fået ordrer om, hvilke sange der skulle udvælges.

»Den kan jeg 100 procent afkræfte,« siger han.

B.T. har rettet henvendelse til Statsministeriet for en be- eller afkræftelse af læsernes teori, men herfra er der endnu ikke kommet svar.