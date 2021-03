Når vinderen af Melodi Grand Prix de seneste år har skullet kåres, har det været traditionen, at seerne og en fagjury har stået for halvdelen af stemmerne hver.

Men sådan er det ikke i år.

Showet er nemlig blevet ændret – og fagjuryen er i år ingen steder at finde.

Til B.T. forklarer ledende redaktør for Dansk Melodi Grand Prix Gustav Lützhøft, at årsagen til, at man i år har droppet fagjuryen, er, at man i år har valgt et tema for showet, der går ud på at finde 'vores sang'.

Og den beslutning bør være op til seerne. Og seerne alene.

Det betyder dog ikke, at de otte udvalgte artister ikke er blevet fagligt bedømt:

»Der er jo en høj grad af faglighed til stede, i og med at sangene er blevet udvalg fra et stort katalog af sange, som vi er så heldige at modtage. Der har vi så kogt det ned til otte sange, og deri ligger der jo en professionel udvælgelse. Så det er ikke sådan, at der ikke har været professionelle fagfolk inde over musikken,« forklarer han.

De otte sange er blevet udvalgt, da de hver især har »en kvalitet«, der skal til. Dels til at klare sig godt til Melodi Grand Prix, men også potentielt til Eurovision, som finder sted til maj i hollandske Rotterdam.

Han er derfor ikke bekymret over at overlade al magten til seerne, når det gælder om at finde ud af, hvem der skal repræsentere de rød-hvide farver i Holland senere på året:

»De fagfolk, der står bag udvælgelsen af sangene, har jo skelet til, at hver af de otte sange også skal kunne klare sig godt i Eurovision,« siger han og tilføjer:

»For det er klart, at vi har en ambition om at vinde Eurovision, men vi har i lige så høj grad en ambition om at skabe en festlig aften for dansk musik, og der synes vi, det er naturligt at sige, at når nu kvaliteten er så høj, som den er, så skal det være op til danskerne at vælge, hvilken sang der skal gå videre.«

På spørgsmålet om, hvorvidt vi vil se fagjuryen vende tilbage næste år, lyder svaret fra Gustav Lützhøft:

»Det har vi ikke taget stilling til endnu.«

Vinderen af det danske Melodi Grand Prix bliver kåret lørdag 6. marts. Du kan følge med i showet på DR1 fra klokken 20 og live her på bt.dk.