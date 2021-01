På sin sidste dag i Det Ovale Kontor har den snart tidligere præsident Donald Trump benådet adskillige personer. Herunder to kendte rappere, der ellers stod til flere år bag tremmer.

Nemlig rapperne med de borgerlige navne Dwayne Michael Carter jr. og Bill K. Kapri – bedre kendt som rapstjernene Lil Wayne og Kodak Black.

At de to er blevet benådet, fremgår af den pressemeddelelse, som Det Hvide Hus har udsendt tirsdag – altså dagen inden, Donald Trump må give magten videre til Joe Biden.

Dermed ser det altså ud til, at begge rappere slipper for de fængselsstraffe, de ellers stod til for tidligere ugerninger.

Lil Wayne i juni 2020. Foto: Jeff Hanisch Vis mere Lil Wayne i juni 2020. Foto: Jeff Hanisch

Lil Wayne kom i et uheldigt søgelys, da han kort før jul sidste år landede i sin private jet i Miami med en ladt pistol.

Wayne erklærede sig skyldig i sigtelsen, og ifølge The Guardian stod rapperen til 10 års fængsel i en retssag, der skulle have fundet sted 28. januar. Wayne har tidligere brudt våbenloven, hvilket ligger til grund for den høje straf, han stod overfor.

Lil Wayne har gennem hele Trumps regeringsperiode været Trump-tilhænger. De to har også mødtes flere gange.

I pressemeddelelsen beskrives Wayne da også som et »pålidelig, godhjertet og generøst« menneske.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done.

Som nævnt kan præsidenten enten benåde eller forkorte straffe for borgerne. Sidstnævnte er præcis, hvad Donald Trump har gjort for rapperen Kodak Black.

Black var ellers i gang med af afsone en dom, han fik for at afgive en falsk erklæring på et føderalt dokument.

Dommen lød på tre år og ti måneder. Omkring halvdelen af perioden havde han allerede afsonet.

Det Hvide Hus begrunder Trumps beslutning med, at Black har udvist god samfundssind, mens han har siddet indespærret.

Kodak Black ankommer til MTV Video Music Awards i 2017. Foto: TOMMASO BODDI Vis mere Kodak Black ankommer til MTV Video Music Awards i 2017. Foto: TOMMASO BODDI

»For nylig donerede Kodak Black 50.000 dollar (cirka 300.000 kroner, red.) til David Portnoy's Barstool Fund, som hjælper små virksomheder, der er ramt af coronapandemien,« står der i pressemeddelelsen.

Endvidere står der, at Blacks eneste krav var, at donationen blev tilsigtet restauranter i hans hjemby, Pompano Beach i Florida.

Helt generelt er der tradition for, at USAs præsident bruger sin ret og benåder og forkorter straffe for borgere, kort tid inden de giver nøglerne til Det Hvide Hus videre. Det samme gjorde Barack Obama for fire år siden.

De to rappere er ikke de eneste, Donald Trump har benådet kort inden indsættelsesdagen.

Hele 73 kriminelle har fået denne melding, mens 70 andre har fået nedsat deres straf.

En af dem, der er blevet benådet, er Trumps tidligere nære rådgiver Steve Bannon. Han er sammen med tre andre tiltalt for at svindle folk, som har doneret penge til en privat opført mur langs USAs grænse til Mexico.

Rådgivere i Det Hvide Hus havde ellers frarådet Trump at benåde Bannon. Men Trump og Bannon har for nylig genoptaget deres forhold, da Trump i sin iver søgte støtte til sine påstande om valgsvindel, der – trods gentagne forsøg fra Trump – ikke er blevet dokumenteret.