Generisk pop, musical-stemning og genbrug fra sidste år. Årets 10 melodi grand prix-sange går desværre formentlig hurtigt i glemmebogen.

Dansk Melodi Grand Prix har i mange år lidt af samme sygdom. I håb om at vinde det store Eurovision-show masseproducerer man kedelige popsange på engelsk og ender med et felt på det jævne.

Hvorfor ikke fokusere på den gode melodi på dansk og få hele Danmark med? Så kan man altid lave en 'Brødrene Olsen' bagefter og udgive den på engelsk.

B.T. har lyttet årets ti melodigrandprix-sange igennem og kommer her med den umiddelbare dom.

Sang 1

Simone Emilie – ’Anywhere’

Den 23-årige CBS-studerende åbner showet med en fin, stille popsang, der bæres frem af klaver og diskrete strygere. Hun har en flot høj stemme, men melodien skiller sig ikke særligt ud.

3 ud af 6 stjerner

Jasmin Gabay.

Sang 2

Jasmin Gabay – ’Kiss Like This’

‘Den store bagedyst’-deltagerens sang er en sjov Shakira-agtig latino-sag, der bruger den klassiske popfinte ’kysselyde’ som hookline. Spørgsmålet er, om reggaeton stadig er hot i 2019?

4 ud af 6 stjerner

Sang 3

Rasmus Faartoft – ’Hold My Breath’

Den 25-årige musicalsanger er tydeligvis DR’s forsøg på at lave en ny Rasmussen (Sidste års vikinge-vinder, red.). Det er storladent og flot, men nok også lidt for kedeligt.

2 ud af 6 stjerner

Sang 4

Maria Isabell – ’Dancing With You In My Heart’

Hun lyder uhyggeligt meget som Sanne Salomonsen med den lidt hæse stemme og country-agtige popstemning. Hyggeligt, men også lidt ensformigt nummer.

3 ud af 6 stjerner





Sang 5

Sigmund – ‘Say My Name’

Sidste års ’X Factor’-semifinalist har lavet en meget dramatisk semi-androgryn sang, hvor der gakkes helt ud i omkvædet med effekter. Måske lidt for rodet til, at man rigtig kan fornemme den gode melodi.

2 ud af 6 stjerner

Humørekspressen.

Sang 6

Humørekspressen – ’Dronning af baren’

Det nye, sjove og alternative boyband i klassen har lavet et grandprix-nummer, der minder ret meget om Shubiduas gamle 90’er-hit ’Sexchikane’. Lige fra melodi til tekst og harmonika-lyd. Masser af point for at synge på dansk.

4 ud af 6 stjerner

Sang 7

Julie og Nina – ’League of Light’

Julie Berthelsen og veninden Ninas grønlandske bud på en vindersang har masser af moderne grandprix-stemning, hvor der ikke kan blive højt nok til loftet. Minder lidt om 2016-vinderen Lighthouse X’s ’Soldiers of Love’ og skal nok ende i toppen af feltet.

4 ud af 6 stjerner

Sang 8

Teit Samsø – ’Step it up’

Endnu en musical-fyr, der blandt andet spillede Tommy Seebach i ‘Seebach’-musicalen. Her stiller han op som pølsemandens Maroon 5 med en rocket og uptempo sag, der nok skal få liv i Jyske Bank Boxen.

3 ud af 6 stjerner

Sang 9

Leonora – ’Love is Forever’

Feltets yngste deltager er årets bud på sidste års andenplads, Anna Ritsmar. Den søde type, der stiller op i ’X Factor’ med sin ukulele og går videre uden problemer. Dejligt med et nummer uden for mange larmende effekter. Skal nok ende i top-tre.

5 ud af 6 stjerner

Sang 10

Leeloo – ’That Vibe’

Den 34-årige popsanger Leeloo slutter feltet af med en popsang fyldt med stemme-effekter og feststemning. Skiller sig ikke nok ud.

3 ud af 6 stjerner