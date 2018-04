Siden sin albumdebut i 1992 er komponist og sangerinde Ester Brohus bare blevet bedre og bedre.

Og af den simple årsag er album nummer 11 'Heart of the Country' Esters hidtil bedste.

56-årige Ester Brohus fra Hjørring har fra starten lagt sig tæt op ad USAs store kvindelige countrystjerner som Dolly Parton, Emmylou Harris og Reba McEntire. Sangene har fra starten handlet om de nære ting, som kærlighed, tab og ensomhed.

I 1992 var der selvfølgelig langt op til Dollys melodiske klarsyn og Emmylous krystalklare kærlighedserklæring.

Men med alderen er Ester Brohus ikke alene blevet bedre til at synge. Hun er også bedre til at komponere.

Og på 'Heart of the Country' er der ikke én eneste overflødig sang eller overflødig tone.

Når man så, som Ester Brohus har det på 'Heart of the Country' backes op af et band, der spiller klart, enkelt og kompetent, så bliver resultatet bare ikke bedre.