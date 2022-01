Efter elleve års pause vender dj og producer Kato tilbage - nu som radiovært.

Den 40-årige musiker med det borgerlige navn Thomas Vittrup har nemlig fået sit eget musikprogram på P3, der skal sendes fra hans eget studie hver fredag de næste tre måneder.

»Jeg blev meget overrasket, da de spurgte, for det er mange år siden, jeg har lavet radio. Det sidste årti har jeg jo fokuseret på min karriere som musiker, så jeg troede, det var en joke,« forklarer Kato til B.T.

Han blev spurgt til efterfesten på P3 Guld-prisuddelingen i november, om han ikke skulle genoptage sin tilbagelagte radiokarriere – og endte som bekendt med at tage imod værtsjobbet.

»Det tog mig lige et par dage at sluge den, men det fik startet noget i mig. Jeg har jo savnet at lave radio, så selvfølgelig kunne jeg ikke lade være med at sige ja. Det passer perfekt med, at jeg ikke kan komme ud at spille for tiden, men kan få muligheden for igen at forsvinde ind i og nørde den her verden,« lyder det fra Thomas 'Kato' Vittrup.

Det nye P3-program er kommet til at hedde 'Bræk det ned'.

En reference til Katos vel nok største hit 'Hey Shorty', hvor rapperen Johnson råber selvsamme sætning.

For trods den nye radioværtstjans, så er det stadig hans egen musik, der er det vigtigste for den 40-årige producer.

»Vikariatet er kun tre måneder, og det var også en af grundene til, jeg sagde ja til udfordringen. Jeg lever og ånder for min musik, den kan jeg ikke undvære, så det her var den perfekte måde lige at snuse lidt til noget radio igen. Men det er ikke fordi, min karriere lige har taget et højresving,« understreger musikeren.

DJ Kato i forbindelse med pladen 'Behind Closed Doors'. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere DJ Kato i forbindelse med pladen 'Behind Closed Doors'. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Tilbage i 00erne var han radiovært på The Voice, Radio ABC, ANR og lokalradioer i Viborg og Skive.

Sådan gik hverdagene, mens weekenderne blev brugt på at komme ud at spille som dj – »en afhængighed«, som Kato har plejet stort set hver weekend, siden han var 18 år gammel.

Siden faldt radiojobbene i baggrunden, og musikken overtog helt.

Men nu blev det muligt med et gensyn med radioverdenen ved siden af det fortsatte fokus på karrieren som musiker.

»Jeg har ikke haft sommerfugle i maven på samme måde i årevis. Jeg glæder mig helt vildt, men jeg er også pisse nervøs. For nu er jeg ikke bare en radiovært, jeg er også en artist, så der er nok endnu flere forventninger til mig. Jeg er meget spændt på at se, hvor det lander,« forklarer Thomas 'Kato' Vittrup.

Det var den seneste coronanedlukning, der gav mulighed for et afbræk til den ellers konstant turnerende dj.

Men coronarestriktionerne har mest af alt været hårde, understreger Kato. Hårdt at undvære publikums energi, blandt andet fordi det er i samspil med dem, at hans sange finder sin endelige form.

Ikke mindst har det været økonomisk hårdt.

»Det var ved at være tæt på, at jeg blev nødsaget til at tage et decideret hverdagsjob. Men jeg er jo jyde, så jeg havde lagt lidt til side, og da de åbnede op første gang, havde jeg den sjoveste sommer i hele min karriere med at spille for revl og krat på tomme ølkasser i baghaver. Det har fået mine øjne op for, hvor heldig jeg er som artist,« slutter den tilbagevendende radiovært med et smil.