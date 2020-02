Musik- og festglade deltagere ved Distortion 2020 bliver vidne til en stor ændring af dette års gadefest.

Distortion 2020 har valgt at rykke de store musikscener væk fra de centrale gader, som eksempelvis Nørrebrogade, og ud til ydreområder. Et tiltag, gadefesten kalder 'Distortion X'.

»Med Distortion X kan vi skabe en bedre balance. Vi kan lave en mere intens oplevelse til dem, der kommer for musikken, og vi kan frigive plads og sikre økonomi til at gøre den gratis del af gadefesten bedre, roligere og mere mangfoldig, så vi kan genfinde den gamle gadehygge, som mange sikkert kan huske fra for 10 år siden,« siger direktør Thomas Fleurquin i en pressemeddelelse.

Årsagen bunder i, at de store musikscener tiltrak så mange mennesker, at det tog opmærksomheden fra de små scener og øvrige arrangementer.

Med de ekstra kvadratmeter i centrum bliver der mere plads til andre arrangementer, såsom gadefest, langbordsmiddage, kunstinstallationer og tiltag for børn.

De større scener, de såkaldte 'musikzoner', bliver opført på Blegdamsvej, Nørre Allé og Rådhuspladsen om onsdagen med i alt fire scener, mens der om torsdagen bliver syv scener fordelt på Ingerslevsgade og Rådhuspladsen. Andre steder i København vil der fortsat være gadefest med små scener, som der plejer.

Distortion varer fra onsdag 3. juni til lørdag til søndag 7. juni.

Fredag og lørdag vil som vanligt foregå med fest og musik på Refshaleøen.