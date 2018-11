Vi synes, det er åndssvagt, at der er pyntet op til jul i butikkerne allerede i oktober, men når det kommer til julemusik, kan vi åbenbart ikke komme hurtigt nok i gang.

Synes du også, det snart er på tide at få gang i ’Last Christmas’ og alle de andre fede julehits? Du er ikke alene. En ny Spotify-undersøgelse viser, at Danmark er blandt verdens største fans af julemusik.

Undersøgelsen, der er baseret på sidste års streaming-tal, viser, at danskerne allerede fra den 3. november begynder at streame julemusik. Det giver os en fjerdeplads på verdensplan, hvor Filippinerne indtager en førsteplads, da de allerede begynder at høre julemusik den 9. oktober.

Spotify beregner det ud fra, når to procent af en nations samlede streamingforbrug omhandler julemusik. Mens vi i Danmark altså går i gang med julemusikken i begyndelsen af november, er de lidt bagefter i Norge og Sverige, hvor man venter til henholdsvis den 12. og 5. november.

Mira Ujvari og Viktoria Burton Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Mira Ujvari og Viktoria Burton Foto: Kristian Dam Nygaard

I Sydamerika er de mindst vilde med julemusik. Her begynder man i lande som Argentina og Uruguay først at streame julemusik fra den 25. december.

B.T. gik onsdag eftermiddag en tur på Strøget i København for at høre, hvorfor vi er så vilde med julemusik i november.

»Jeg kan høre det hele året. Man bliver bare glad af det. Det bringer god stemning,« lød det fra 17-årige Viktoria Burton fra Fredensborg-

»Vi hørte det i går. Vi synes, det er hyggeligt,« lød det fra veninderne Anne Brogaard og Rebekka Eriksen på 16 år fra Roslev og Thyregod. Anne tilføjede, at hun har hørt julemusik siden august og nævnte Rasmus Seebachs ’Lille store verden’ som en af favoritterne.

Hvornår synes du, det er passende at begynde at høre julemusik?

Det mest spillede julenumre i Danmark i 2017 var Whams klassiker ’Last Christmas’, Mariah Careys ’All I Want for Christmas is you’ og den nyere ’Guld jul’ af det danske hitfænomen Gulddreng.

På verdensplan kan den canadiske crooner Michael Bublé prale med at være den mest afspillede kunstner på alverdens juleplaylister.

Selvom danskerne ifølge Spotify altså nu er begyndt på den første julemusik, er den aktuelle top 50 liste dog renset for julemusik, hvor Lukas Grahams nye single ’Love Someone’ fortsat indtager førstepladsen.

Se hvad danskerne synes om julemusik i november i videoen øverst.