Hvis du troede, at der ikke længere er nogen af heppe på i dette års Eurovision, så tager du fejl.

Set med de rødhvide-briller har vi nemlig fortsat to vinderchancer – og i den ene har en dansker en helt central rolle. På scenen.

Det vakte stor skuffelse, da rockgruppen Reddi allerede måtte vinke farvel til sangkonkurrencen i den første semifinale tirsdag aften.

Men – når den anden semifinale finder sted torsdag aften, venter der gode muligheder for danskere, der mangler nogen at heppe på.

Her ses Thomas Stengaard, Mads Enggaard og Luc Boris André i Torino. Vis mere Her ses Thomas Stengaard, Mads Enggaard og Luc Boris André i Torino.

For to sange har nemlig et hold danskere bag – og med – sig.

Den første er sangen 'Fade to Black', som fremføres af Nadir Rustamli for Aserbajdsjan.

Den er skrevet af danske Thomas Stengaard sammen med tre andre. Derudover er det show, du ser på scenen, kreeret af Mads Enggaard, der er landets staging director, mens man på scenen kan se den danske danser Luc Boris André, som har en ganske central rolle.

Han er nemlig den eneste anden på scenen udover sangeren – og skal være sangerens 'alterego' (hvilket du kan høre mere om i videoen øverst).

At der står tre danskere bag Aserbajdsjans nummer, var dog ikke noget, der var planlagt, fortæller de til B.T. i Torino, hvor sangkonkurrencen afholdes i år.

»Det er i virkeligheden lidt tilfældigt,« fortæller Mads Enggaard.

»Sangen blev valgt ud af en pulje, og jeg har haft et samarbejde med Aserbajdsjan de seneste fire år. Jeg opdagede faktisk først senere, at det var en dansk sangskriver, der var på.«

På det tidspunkt, hvor han skulle i gang med at lave sceneshowet for Aserbajdsjan, lavede han også sceneshows for 'X Factor' herhjemme, og i den forbindelse arbejdede han sammen med danseren Luc Boris André.

»Så lavede jeg en stand-in-video, hvor Boris var med, og spurgte Aserbajdsjan, om Boris ikke også skulle være med, og det, syntes de, var en rigtig god idé. Så nu er vi her,« siger Mads Enggaard med et smil.

Her ses den danske danser Luc Boris André nederst. Foto: EBU / NATHAN REINDS Vis mere Her ses den danske danser Luc Boris André nederst. Foto: EBU / NATHAN REINDS

At der er millioner af seere, der kigger på, mens han danser på scenen, tager Boris selv helt roligt:

»Det bliver fedt. Det bliver rigtig fedt. Jeg synes, det er dejligt at stå på en scene foran så mange mennesker,« fortæller danseren og tilføjer:

»Så jeg glæder mig rigtig meget til at nyde det og til at gøre mit bedste. Jeg synes, at artisten og jeg har en rigtig god kommunikation med hinanden, så det bliver superfedt.«

Sangen fra Aserbajdsjan er dog ikke den eneste, der har et dansk islæt over sig.

Det samme har sangen fra Malta, der synges af Emma Muscat.

ARKIVFOTO af Julie Aagaard - der går under kunstnernavnet Kill J. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere ARKIVFOTO af Julie Aagaard - der går under kunstnernavnet Kill J. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Sangen, 'I Am What I Am', er nemlig skrevet af to danskere, Stine Kinck og Julie Aagaard, sammen med en svensker.

Da Emma Muscat vandt det maltesiske grandprix, var det oprindeligt med en helt anden sang – men man besluttede sig efterfølgende for at finde en anden, som hun skulle optræde med til Eurovision.

»De rakte ud efter en ny sang gennem deres netværk og forbindelser, og så var det vores sang og et par andre, der blev taget i betragtning. Og det var så vores, der vandt kapløbet,« fortæller Julie Aagaard – der også går under kunstnernavnet Kill J – til B.T.

Her ses sangeren fra Malta, Emma Muscat, på scenen under en generalprøve. Foto: YARA NARDI Vis mere Her ses sangeren fra Malta, Emma Muscat, på scenen under en generalprøve. Foto: YARA NARDI

Det seneste år har i det hele taget været et vildt grandprixår for den danske sangskriver.

Ikke nok med, at en af hendes sange nu er med i Eurovision, så havde hun også en sang med i det danske grandprix, to i det svenske grandprix og en i det tyske.

»Jeg føler lidt, jeg er blevet hevet ind i en eller anden kult,« griner hun.

»Jeg har arbejdet som sangskriver i mange år, og her sidste år var der én, der spurgte, om jeg ville skrive til det svenske grandprix, og så begyndte det pludselig at gribe om sig. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men det har været supersjovt.«

Eurovision-scenen er samtidig også et stort udstillingsvindue for sangskrivere:

»Det er jo som sådan ikke en sangerkonkurrence. Det er en sangkonkurrence. Så der er også noget særligt i det for sådan en som mig og som os, der lever af at skrive musik. Det er jo OL i sangskrivning,« fortæller hun og ler.

Både sangen fra Malta og Aserbajdsjan er ifølge bookmakerne spået til at ligge på vippen, og det er usikkert, om begge, en af dem eller ingen af dem klarer sig videre til finalen.

Du kan se, hvordan det går de to 'danske' sange, når semifinalen går i gang torsdag aften klokken 21. Du kan også følge med her hos B.T., hvor vi liveblogger fra hele konkurrencen.