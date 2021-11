ABBA var på toppen af karrieren, da bandet i 1982 pludselig valgte at gå i opløsning. Hvad gik der galt?

I anledning af de fire svenske verdensstjerners comeback med albummet 'Voyage' får du her historien om 'skilsmissen', der afsluttede ti års global hitlistedominans.

»Aviserne skriver, at I er ved at splitte op?« spørger en britisk tv-vært ABBA-medlemmerne i et live-interview 6. november 1982.

»Nej, nej,« afviser Björn Ulveaus med et grin.

Benny Andersson, der sidder med korslagte arme, ryster også afvisende på hovedet, men en måned efter er det slut, og ABBA viser sig ikke offentligt sammen i over 30 år.

Det startede ellers som en rosenrød kærlighedshistorie.

De fire medlemmer har op igennem 1960erne gang i hver sin musikalske karriere, da den senere ABBA-manager Stikkan Anderson på et tidspunkt får den geniale idé at sætte Björn og Benny til at skrive sange sammen.

Samarbejdet udvikler sig positivt, og sideløbende støder Björn og Benny ind i de to sangerinder Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad, som de hver især forelsker sig i og bliver gift med. Björn og Agnetha får tilmed to børn.

Henter før-efter billede...

Men det er ikke altid lige nemt at kombinere ægteskab og arbejde.

Selvom ABBA efter gennembruddet i 1974 med hittet 'Waterloo' rider på en bølge af succes, er især turnélivet en hård prøvelse.

»Det er ikke en god idé både at arbejde og bo sammen. Det er lettere at blive i dårligt humør. Vi sad i bilen sammen, spiste sammen, optrådte sammen, tjekkede ind på hoteller sammen. Det var bare for meget,« er Anni-Frid citeret for at sige i bogen 'Dark Shadows – The Real Story of ABBA'.

Især Agnetha har det svært med den enorme berømmelse og de mange timer på landevejen væk fra sine børn.

Agnetha Fältskog og Björn Ulvaeus. Foto: Ukendt Vis mere Agnetha Fältskog og Björn Ulvaeus. Foto: Ukendt

Hun lider derudover af scene- og flyskræk, og hun opsummerer i BBC-dokumentaren 'Agnetha: ABBA and after' ABBA-tiden som en 'virkelig hård tid'.

I forskellige medier bliver det fremlagt, at der også er dårlig stemning mellem Agnetha og Anni-Frid. Det har de dog flere gange afvist.

»Selvfølgelig sloges vi om opmærksomheden. To kvinder kan ikke stå på den samme scene, uden at der opstår kamp. Men det var bare en positiv ting,« fortæller Agnetha i 1996 til B.T.

I et interview med Gaffa fra 2018 erkender Björn, at han og Benny en gang imellem dog måtte ty til diplomati, når der skulle fordeles nye numre mellem de to kvinder.

ABBA i de gode gamle dage. Foto: Ukendt Vis mere ABBA i de gode gamle dage. Foto: Ukendt

»Der kunne være store, store problemer. Hvis Agnetha havde sunget en sang, så ville det være en god idé at give Anni-Frid den næste.«

Som beskrevet i 'Dark Shadows – The Real Story of ABBA' begynder man også i stigende grad at kunne antyde problemer, når man lytter til ABBAs musik.

I 1976 udgiver de for eksempel hittet 'Knowing Me, Knowing You' med triste linjer om at gå igennem et tomt hus med tårer i øjnene, og i 1980 udkommer 'The Winner Takes It All' direkte inspireret af Björn og Agnethas skilsmisse.

»Det var en udfordring at synge sangen, fordi den var så tæt på virkeligheden,« fortæller Agnetha i BBC-dokumentaren 'Agnetha: ABBA and after'.

Bjorn og Benny til verndespremiere på 'Mamma Mia 2'-filmen i London 2018. Foto: Anthony HARVEY Vis mere Bjorn og Benny til verndespremiere på 'Mamma Mia 2'-filmen i London 2018. Foto: Anthony HARVEY

I sin bog 'As I Am', som Agnetha udgiver i 1996, tilføjer hun, at selvom de udadtil holdt facaden, så var der ikke tale om en lykkelig skilsmisse.

»Vi ved alle, at der ikke er noget, der hedder en lykkelig skilsmisse. Især ikke, når der er børn involveret.«

Da Benny og Anni-Frid også bliver skilt i 1981, er ABBA reelt fortid.

De udgiver samme år albummet 'The Visitors', men gnisten er væk.

»Med et blev det svært at arbejde. Det var ikke længere sjovt at lave musik,« fortæller Agnetha i BBC-dokumentaren.

I 2007 spørger B.T. Björn, om han nogensinde har fortrudt, at deres professionelle arbejde sammen endte med at koste ægteskabet.

»Jeg fortryder intet,« svarer han og tilføjer:

»Vi voksede fra hinanden under alle omstændigheder. Hvis vi ikke havde haft et arbejdsfællesskab, var skilsmisserne kommet meget tidligere.«

ABBA i de gode gamle dage. Foto: Jørgen Jessen Vis mere ABBA i de gode gamle dage. Foto: Jørgen Jessen

Efter ABBA-tiden fortsætter Benny og Björn deres samarbejde med stor succes og hitter med musicalen 'Chess'.

Agnetha og Anni-Frid oplever blandet solo-succes, og mens Agnetha med tiden trækker sig fra rampelyset, får Anni-Frid i 1992 titlen som prinsesse, da hun gifter sig med en tysk prins.

Prins Heinrich Russo dør dog i 1999 af kræft, så i dag bor Anni-Frid i Schweiz med sin nye kæreste, den britiske rigmand Henry Smith.

De tre andre bor med hver sin familie i Stockholm. Abba udkommer med et nyt album fredag 5. november.