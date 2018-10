På 12. sal i den danske klub i Buenos Aires synger argentineren Eduardo Marenco for på Kim Larsens sange.

Ved siden af ham sidder guitaristen Esteban Habla og spiller engageret, mens en god håndfuld danskere sidder rundt om dem og synger med i en hyldest til den afdøde danske sanger.

Eduardo og Esteban udgør halvdelen af bandet Frikadeller.

Bassisten Anibal Bottini er også mødt op og sidder lidt for sig selv og nynner med, selvom han kun kan melodierne og ikke teksterne.

Bandets trommeslager, Pablo Pedersen, der har danske rødder, men ikke taler eller forstår dansk, kunne ikke deltage i denne hyldest til Kim Larsen.

Bandets fire medlemmer er alle opvokset i Argentina, men alligevel spiller og synger de Kim Larsen- og Gasolin-sange.

Eduardo Marenco er medforpagter af frokostrestauranten i den danske klub Club Danes og er den eneste af de fire bandmedlemmer, der faktisk har været i Danmark og taler dansk.

Han var udvekslingsstuderende i Himmerland i sidste halvdel af 1980'erne.

»Dengang 'Forklædt som voksen' blev spillet til alle festerne,« fortæller Eduardo, der siden tiden som studerende i Danmark har besøgt landet syv gange.

»Jeg er egentlig ikke sanger eller musiker som de andre i bandet, men jeg synger, fordi jeg er den eneste, der kan dansk,« siger Eduardo med et ironisk smil på læben.

Han ved godt, at det er paradoksalt, at de fire mænd samles for at spille og synge Kim Larsens mange sange, selvom kun ét medlem har været i Kim Larsens hjemland.

Guitaristen Esteban Habla nåede aldrig at høre Kim Larsen live. Hans lidenskab for Kim Larsen deler han med sin bror Fernando Salama, der dog ikke er med i bandet.

»Vores far rejste meget rundt i verden, da vi var børn, og tog altid kassettebånd med hjem til os,« fortæller Esteban Habla.

Derfor har han lyttet til Kim Larsens musik siden midten af 1980'erne.

De første bånd, som han og Fernando fik af deres far, har de stadig, men de er slidte, og de blev kopieret mange gange, så de to drenge kunne fortsætte med at lytte til sangene.

Estebans bror Fernando er også mødt op for at mindes Kim Larsen denne aften. Ifølge ham selv er han 'kæmpe fan' af Kim Larsen.

Og der er en del, der tyder på, han har ret. Faktisk er Fernando så stor fan af Kim Larsen, at han i sommeren 2017 besøgte København og så Kim Larsen spille i Søndermarken.

»Jeg sendte en papirsflyver op på scenen til Kim Larsen med et lille brev, men jeg tror ikke, han så det,« fortæller Fernando, der til sit besøg i København havde forberedt sig grundigt, så han kunne gå rundt i 'Kim Larsens København'.

Med hjem til Buenos Aires medbragte han et utal af vinylplader, og kort efter besøget i Danmark lod han en ven tatovere en karikaturtegning af Kim Larsen på sit ene ben.

Bandet opstod ved en tilfældighed.

Hverken Eduardo eller Esteban troede, der var mange andre i Argentina, der havde hørt om Kim Larsen, men en dag for tre år siden, da Esteban besøgte restauranten i den danske klub, spurgte han Eduardo, om han kunne hjælpe med at oversætte en dansk film til spansk.

Filmen var naturligvis ‘Midt om natten’.

Derefter fandt de ud af, at de begge holdt af Kim Larsens musik, og 14 dage efter havde de samlet bandet og øvede for første gang.

Siden har Esteban fået oversat 'Midt om natten', men kun sangen, ikke filmen. Og denne tirsdag aften fremførte han sangen på spansk, mens tårerne langsomt ramte øjenkrogen hos flere af de fremmødte danskere.

»Vi spiller ikke så ofte koncerter. To til tre gange om året,« siger Eduardo, der mener, det skyldes kombination af manglende tid hos de fire bandmedlemmer - og naturligvis manglende publikum i Buenos Aires.

Navnet opstod også som en tilfældighed kort inden deres første koncert.

De øvede i restaurantens lokaler, da de skulle beslutte sig for et navn til bandet.

Dagens ret var frikadeller, og guitaristen Esteban mente, at det lød meget dansk og meget musikalsk.

Så nu spiller bandet Frikadeller sange af Kim Larsen for dem, som gerne vil lytte. Simpelthen, fordi de ikke kan lade være.

Og som Eduardo slutter:

»Kim Larsen er desværre død, men for os lever han igennem musikken.«