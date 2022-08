Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når Justin Biebers verdensturné lægger vejen forbi Norge i weekenden, så får fotografer ikke lov til at tage billeder af koncerten.

Og til onsdagens Smukfest-koncert var der ligeledes lukket land for fotografer foran scenen, selvom meldingen her først kom kort tid før startfløjt.

Kun Justin Biebers egen fotograf og videomand fik lov til at stå i 'graven'.

Det tager man dog ikke på vej over hos Smukfest, fortæller festivalens booker Mikkel Xavier til B.T.

»Det er meget almindeligt, når vi har med de helt store internationale popstjerner at gøre, at der er et generelt fotoforbud, og de vælger at bruge deres egne fotografer,« fortæller bookeren.

»Det gjorde de i går, og det er sådan, det er, det er vi nødt til at overholde.«

Det er dog ikke uden ærgrelse, at man måtte afvise de mange fotografer, der havde håbet at få et skud tæt på af verdensstjernen.

»Selvom vi selvfølgelig altid ønsker de bedste billeder, og det kunne være dejligt, hvis vi kunne lukke fotografer ind i graven.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber)

Men det var altså kun Justin Biebers egne folk, der måtte kom ind på området foran scenen.

De billeder og videoer har den 28-årige verdensstjerne så til gengæld delt flittigt på sine egne sociale medier.

Og det vækker glæde hos Mikkel Xavier.

»Det er meget ualmindeligt, så vi må have haft en veloplagt Justin Bieber i skoven, og det var meget tydeligt, at han nød at være på scenen.«

Justin Bieber selv har da også kaldt Smukfest-publikummet for 'helt vanvittigt' i et af sine opslag fra koncerten.