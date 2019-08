Klokken 22.00 skulle Lauryn Hill have været gået på scenen til Fredagsrock i Tivoli, men først kl. 23.05 gik musikken i gang. Men det er der en god grund til, forklarer Tivolis pressechef til B.T.

»Hun kommer for sent, og da hun ankommer backstage, skal hun have sat hår og makeup en ekstra gang,« siger Torben Plank, pressechef i Tivoli.

Han forklarer, at det ellers er sjældent, at Tivoli oplever, at deres optrædende kommer for sent.

»Som udgangspunkt er det ikke et problem, vi slås med, men hun er desværre kendt for ikke at starte til tiden,« siger pressechefen.

Må en superstjerne godt komme for sent til sin egen koncert?

Det står ellers i de optrædendes kontrakt, at de skal gå på til tiden. Men hvorvidt det så får konsekvenser for den populære musikstjerne, ved Torben Plank for nuværende ikke noget om.

»Vi har en evaluering efter hver koncert, og der tager vi fat i hendes manegement for at finde ud af, hvad der er op og ned. Men jeg kan ikke udtale mig om, hvorvidt vi får kompensation,« siger han og beklager over for de mange fans, at de måtte vente længere end forventet.

»Vi er kede af, at hun kommer for sent, og at mange af vores gæster har ventet i lang tid. Det beklager vi. Da hun kommer ind, er hun total på og smiler til publikum. Men det havde da været rigtig rart, hvis hun var gået på noget før af hensyn til de ventende fans,« siger Torben Plank

Han tilføjer, at DJ-opvarmningen var en del af koncerten, som mange på sociale medier ellers brokkede sig over ikke stod på billetten.

Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at en verdensstjerne tillader sig at komme for sent Torben Plank, pressechef i Tivoli

»Jeg tror, de fleste synes, det var værd at vente på,« siger han.

Men er hår og sminke så en god nok grund til at komme for sent?

»Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at en verdensstjerne tillader sig at komme for sent. Det, tror jeg også, er sket andre steder. Jeg har dog ikke før oplevet, at en optrædende er kommet så sent på i Tivoli,« siger han.

Lauryn Hill blev i begyndelsen af sin karriere primært kendt som forsangeren i det populære band The Fugees. I 1998 sprang hun ud som solo artist med det anmelderroste album The Miseducation of Lauryn Hill.