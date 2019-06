»Jeg fik et angstanfald,« siger den 37-årige DJ Kato midt i en samtale om, hvorfor vi ikke hører så meget til ham længere.

Han smiler det venligste, aarhusianske smil på toppen af luksusrestauranten Tramonto i Carlsbergbyen på Vesterbro i København.

Og skal vi ikke bare kalde ham for sit borgerlige navn, Thomas (Kato Vittrup)?

Det rolige jyske sind, han møder B.T. med, står i kontrast til den stereotype forestilling om en house-dj med international natteliv-karriere.

Endda en skaldet en af slagsen med kæde om halsen og tusser langt op af armen.

Men siden han hittede med Snoop Dogg i 2012 er der blevet mere og mere stille omkring den hypede DJ.

B.T. møder ham i anledning af pressemødet til Grøn Koncert, hvor han snart skal spille, og det har undret, hvorfor han har været væk fra rampelyset.

»Det er godt, du spørger. Det er helt bevidst,« siger Thomas, der har vundet fire Gaffapriser, herunder Årets danske navn i 2012.

DJ Kato spiller stadig som altid, men der er en grund til, han har været væk fra de helt store overskrifter.

»Jeg trak mig en smule tilbage. Jeg fornemmede efter 2012, at mit liv blev tabloidt, og jeg blev kædet sammen med forskellige mennesker, mens jeg var ude at mærke ungkarlelivet i byen.«

»Jeg havde et meget stort behov for at trække mig meget langt tilbage. Jeg har aldrig været til en gallapremiere i mit liv, for grundlæggende siger det mig ingenting.«

»Det fungerer ikke for mig at rende rundt og være kendis, for som menneske har jeg det bedst med at stå bagerst i lokalet og observere andre folk,« fortæller han.

DJ KATO & Brandon Beal spiller sammen til Grøn Koncert og i Tivoli i år Foto: Liselotte Sabroe Vis mere DJ KATO & Brandon Beal spiller sammen til Grøn Koncert og i Tivoli i år Foto: Liselotte Sabroe

Undtagelsen er, når han står på scenen. Der nyder han at være i fokus og at være ham, der styrer scenen.

Men den helt store opmærksomhed blev for meget.

»Og jeg kørte den alt for stramt med min kalender, så jeg fik et break-down. Jeg fik et angstanfald,« siger han.

Han stod på en stor scene i Tyrkiet, da han pludselig måtte forlade sin pult.

»En anden DJ blev sat til at spille, og jeg satte mig ud til vandkanten og ringede til min manager og sagde: Alt skal stoppes. Nu.«

Det blev det så.

»Det blev et vendepunkt. Jeg havde brug for at få ryddet op i min kalender, og siden det hele ramlede, har jeg lært at dosere mit liv.«

»Det mest skræmmende var, at jeg ikke syntes, det var sjovt længere. Jeg har altid godt kunne lide at være DJ, og det har folk kunnet mærke og se,« siger han.

Hans sociale medier har også været forholdsvis tavse.

»Det er der en lidt kedelig grund til. Jeg synes egentlig ikke, at mit liv er særlig interessant, så jeg deler kun noget på de sociale medier, når det har en relevans,« siger han.

»Jeg har heller ikke lært den her bølge med at iscenesætte sig selv og fremvise det vilde liv,« fortsætter han.

Thomas er vokset op i Thisted ved Limfjorden, og selvom han har haft en drøm om strandrige Los Angeles, er han flyttet i hus i udkanten af Aarhus på en stor grund for et par år siden.

»Det passer bedre til mit jyske sind at bo der, så nu har jeg virkelig fundet min plads med både hund og masser af grønne arealer. Det er fantastisk,« siger han, der før boede i lejlighed i Aarhus med sin kæreste.

Det betyder dog ikke, at DJ-karrieren er sat på pause.

»Jeg er på vej tilbage af den samme vej for seks år siden, hvor der var allermest knald på.«

»Og jeg vil stadig gerne ligge nummer ét. Men jeg ramler ikke igen,« lover han.