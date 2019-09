Der bliver ikke nogen stor Kim Larsen-hyldest, når den danske musikbranche fejrer sig selv den 17. oktober ved Danish Music Awards.

Det store prisshow, der sendes på TV2, ville ellers være det oplagte sted at markere, at den danske nationalskjald siden sidste uddeling (Danish Music Award blev ikke afholdt i 2018, red.) ikke længere er iblandt os, men det har man valgt ikke at gøre.

Kim Larsen har aldrig været stor fan af hædersbevisninger. I 2001, da man tildeldte Gasolin 'Æresprisen' ved Danish Music Awards, gad Kim Larsen og co. ikke dukke op, og i 2006 sagde han som bekendt også pænt nej tak til at modtage et ridderkors fra dronning Margrethe med ordene:

»Da jeg ikke synes, det sømmer sig for en gammel gadedreng og popsanger at føre sig frem med kors og bånd og stjerner, takker jeg pænt nej til ridderkorset.«

Kim Larsen på Skanderborg Festival i 2011. Foto: Claus Bech Vis mere Kim Larsen på Skanderborg Festival i 2011. Foto: Claus Bech

Formand for DMA-akademiet og kommunikationsdirektør i IFPI Danmark Lasse Lindholm forklarer til B.T., hvorfor man derfor ikke har valgt at hylde Kim Larsen ved Danish Music Awards i år:

»Kim Larsen har gennem sin karriere haft et ganske anstrengt forhold til prisfester og hyldester af ham selv. Derfor kommer vi heller ikke i år til at give Kim Larsen den store plads i showet, vi synes, han fortjener. Simpelthen fordi det ikke ville være i Kim Larsens egen ånd.«

Han tilføjer:

»Vi ville føle, at vi drev rovdrift på hans eftermæle, hvis vi gjorde det.«

Kim Larsens DMA-priser Kim Larsen har trods sine store popularitet hos befolkningen ikke den største samling af DMA-statuetter. Prisuddelingen blev afholdt første gang i 1989. Siden da har Kim Larsen vundet følgende priser: 1990: Årets danske hit for 'Tarzan Mama Mia'

2001: Gasolin tildeles 'Æresprisen'

Lasse Lindholm vil derudover for spændingens skyld helst ikke afsløre for meget af, hvad der kommer til at ske ved årets prisuddeling, der finder sted i K.B. Hallen på Frederiksberg.

Kim Larsens sidste udgivelse, Sange fra første sal', der udkom i foråret, er ikke nomineret i nogen kategorier til Danish Music Awards. Til gengæld er hans søn Hjalmer nomineret i kategorien 'Årets nye danske livenavn'.

Derudover er The Minds of 99 topscorer med fem nomineringer med Lukas Graham på andenpladsen med fire nomineringer.

Man har i år fokus på liveoptrædener, og under showet spiller navne som Nik & Jay, Sivas og Alex Vargas.