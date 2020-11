Mandag 9. november blev dagen, hvor mange danskere har givet deres kærlige farvel til en af Danmarks helt store sangere, Michael Bundesen.

På B.T. er Michael Bundesen blevet hyldet af tidligere kollegaer og venner hele dagen, efter han sov stille ind i weekenden. Blandt andet er der sendt rosende ord i Bundesens retning af tidligere Shu-bi-dua trommeslager Bosse Hall Christensen og tidligere kollega på Kanal 2 Bubber. Der begge hylder Michael Bundesen.

B.T.s læsere har haft mulighed for at stemme på deres absolutte ynglings Shu-bi-dua sang og med over 25.000 stemmer i alt, er valget faldet på en af de helt store klassikere.

»Vi elsker vort land. Men ved midsommer mest, når hver sky over marken velsignelsen sender.«

Afstemning er forløbet således. I følge B.T.s læsere er Midsommersangen en kneben favorit over Hvalborg og Den Røde Tråd. Vis mere Afstemning er forløbet således. I følge B.T.s læsere er Midsommersangen en kneben favorit over Hvalborg og Den Røde Tråd.

For med 21 procent af stemmerne, så løb Midsommersangen med titlen som B.T. læsernes favorit Shu-bi-dua sang. Stærkt efterfulgt af Den Røde Tråd og Hvalborg.

Midsommersangen udkom på vinyl tilbage i 1980 på albummet Shu-bi-dua 7, og den kom til verden, da man ville komponere en ny og mere folkelig melodi, til den gamle sang 'Midsommervise', da den gamle 'Midsommervise' var meget vanskelig at synge.

Midsommersangen er hvert år en del af Sankt hans aften, hvor den synges mange steder landet over, og er en fast tradition.

Michael Bundesen var omgivet af sin nærmeste familie i sit hjem i Gentofte, da han søndag sov stille ind og efter famliens ønske, så bliver det en diskret begravelse.